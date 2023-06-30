Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовим
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект № 9342 .
Законом визначаються суми доплат військовим. Проте порядок виплат ще має визначити Кабінет міністрів.
Зокрема, щомісячні суми можуть становити:
- тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання - від 30 000 до 100 000 гривень;
- тим, хто у зв'язку з пораненням зарахований до розпорядження відповідного командира - 20 100 гривень;
- військовослужбовцям строкової військової служби - 6 000 гривень;
- курсантам - 2 350 гривень;
- інструкторам у військових частинах - від 15 000 до 30 000 гривень;
Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:
- всім військовослужбовцям - частина щорічної відпустки 30 днів (зараз - 10 днів);
- курсантам - канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз ні, у мирний час зимова - 15, літня - 30);
- військовослужбовцям строкової служби - 30 днів (зараз немає, у мирний час - 10 днів).
Також передбачено:
- недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;
- удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформлення відповідних документів.
Доплати військовим
Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.
Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.
Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань та підготували відповідний законопроект.