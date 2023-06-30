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Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовим

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Україна, П'ятниця 30 червня 2023 12:45
Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовим Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект № 9342 .

Законом визначаються суми доплат військовим. Проте порядок виплат ще має визначити Кабінет міністрів.

Зокрема, щомісячні суми можуть становити:

  • тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання - від 30 000 до 100 000 гривень;
  • тим, хто у зв'язку з пораненням зарахований до розпорядження відповідного командира - 20 100 гривень;
  • військовослужбовцям строкової військової служби - 6 000 гривень;
  • курсантам - 2 350 гривень;
  • інструкторам у військових частинах - від 15 000 до 30 000 гривень;

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

  • всім військовослужбовцям - частина щорічної відпустки 30 днів (зараз - 10 днів);
  • курсантам - канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз ні, у мирний час зимова - 15, літня - 30);
  • військовослужбовцям строкової служби - 30 днів (зараз немає, у мирний час - 10 днів).

Також передбачено:

  • недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;
  • удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформлення відповідних документів.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.

Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань та підготували відповідний законопроект.

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