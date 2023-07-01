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Россияне рассылают на почту украинцев фишинговые письма: как их распознать

Россияне рассылают фишинговые письма (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы начали получать на свои почтовые электронные адреса фишинговые письма, на ссылки в которых ни в коем случае нельзя кликать.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Стратком ЗСУ.

Что делать в случае получения такого письма

"Враг проводит фишинговую атаку на установленные адреса электронной почты. Получив такое письмо не открывайте и не кликайте на файлы, добавленные к письму, и на ссылку в самом письме", - говорится в сообщении.

Помечайте такое письмо, как фишинг. Если письмо пришло на служебные адреса электронной почты, сообщите об этом соответствующему подразделению кибербезопасности и, по возможности, предоставьте эту информацию Команде реагирования на киберинциденты: https://cert.gov.ua/contact-us

О чем говорится в таком письме

В письме содержится информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении отпуска военнослужащим. Для получения разъяснений предлагается перейти по ссылке. Однако делать этого ни в коем случае нельзя.

Письмо направлено от имени "майора Семена Петрова" из "управления морально-психологического обеспечения Главного управления морально-психологического обеспечения".

Фото: t.me/AFUStratCom

Для справки

Фишинг - это одна из разновидностей мошенничества в интернете с целью получения незаконного доступа к конфиденциальным данным пользователей.

96% фишинговых атак приходится на электронную почту. Еще 3% осуществляются через вредоносные сайты и только 1% - по телефону.

Отметим, что такой закон действительно был подписан Владимиром Зеленским. Им определяются суммы доплат и отпуски военным.

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фішингфишинговая атака