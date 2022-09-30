Росіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атаки

"Вчора окупанти поцілили своїми клятими ракетами в місцеве АТП, спаливши понад 115 автобусів. На відео нижче ви можете побачити обгорілі металеві "скелети", які від них лишилися", - йдеться у публікації.

На кадрах показані моторошні наслідки російських обстрілів автопарком транспортного підприємства з автобусами, які при подальшій пожежі практично повністю згоріли.

Для цієї атаки війська РФ застосовували ракети "Іскандер".

У Дніпрі знищено близько половини громадських автобусів через російські ракетні удари (фото: t.me/borys_filatovv)

Після ворожих ударів по АТП місцева влада попередила жителів Дніпра про ймовірні затримки на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б.

Наслідки російського обстрілу автопарку з автобусами громадського транспорту в Дніпрі (фото: t.me/borys_filatovv)

Міський голова зазначив, що така підла терористична атака загарбників змусила його звернутися за допомогою до інших міст та бізнесу, щоб посприяти отриманню нового транспорту і якнайшвидше відновити роботу міських маршрутів.

Згорілі автобуси в автопарку Дніпра після російських ракетних ударів (фото: t.me/borys_filatovv)

Також Філатов тепло подякував київському колезі Віталію Кличку, який уже відгукнувся на заклик про допомогу, і зі столиці до Дніпра у понеділок, 3 жовтня, мають прибути 30 автобусів.

Крім того, дніпрянам допоможуть підприємці - одна з корпорацій запропонувала купити для міста автобуси власним коштом.