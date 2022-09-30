UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни ракетами знищили у Дніпрі половину автобусів: дивіться наслідки підлої атаки

Колаж РБК-Україна: російські окупанти ракетними ударами знищили громадський транспорт у Дніпрі
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти знищили своїми ракетними ударами Дніпром половину автобусів громадського транспорту, які стояли в автопарку.

Наслідки атак військ РФ та спалений муніципальний транспорт показав 30 вересня мер Дніпра Борис Філатов у Telegram-каналі.

"Вчора окупанти поцілили своїми клятими ракетами в місцеве АТП, спаливши понад 115 автобусів. На відео нижче ви можете побачити обгорілі металеві "скелети", які від них лишилися", - йдеться у публікації.

На кадрах показані моторошні наслідки російських обстрілів автопарком транспортного підприємства з автобусами, які при подальшій пожежі практично повністю згоріли.

Для цієї атаки війська РФ застосовували ракети "Іскандер".

У Дніпрі знищено близько половини громадських автобусів через російські ракетні удари (фото: t.me/borys_filatovv)

Після ворожих ударів по АТП місцева влада попередила жителів Дніпра про ймовірні затримки на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б.

Наслідки російського обстрілу автопарку з автобусами громадського транспорту в Дніпрі (фото: t.me/borys_filatovv)

Міський голова зазначив, що така підла терористична атака загарбників змусила його звернутися за допомогою до інших міст та бізнесу, щоб посприяти отриманню нового транспорту і якнайшвидше відновити роботу міських маршрутів.

Згорілі автобуси в автопарку Дніпра після російських ракетних ударів (фото: t.me/borys_filatovv)

Також Філатов тепло подякував київському колезі Віталію Кличку, який уже відгукнувся на заклик про допомогу, і зі столиці до Дніпра у понеділок, 3 жовтня, мають прибути 30 автобусів.

Крім того, дніпрянам допоможуть підприємці - одна з корпорацій запропонувала купити для міста автобуси власним коштом.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу військами РФ 29 вересня міста Дніпра є загиблі та поранені. Окупанти поцілили у житловий квартал у центрі міста та у транспортне підприємство. Сьогодні рятувальники виявили тіло третьої жертви й операція з пошуків триває.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроВійна Росії проти Україниракетный удар