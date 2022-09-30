RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ракетами уничтожили в Днепре половину автобусов: смотрите последствия подлой атаки

Коллаж РБК-Украина: российские оккупанты ракетными ударами уничтожили общественный транспорт в Днепре
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты уничтожили своими ракетными ударами по Днепру половину автобусов общественного транспорта, которые стояли в автопарке.

Последствия атак войск РФ и сожженный муниципальный транспорт показал 30 сентября мэр Днепра Борис Филатов в Telegram-канале.

"Вчера оккупанты попали своими проклятыми ракетами в местное АТП, сожгли более 115 автобусов. На видео ниже вы можете увидеть обгорелые металлические "скелеты", которые от них остались", - говорится в публикации.

На кадрах показаны жуткие последствия российских обстрелов по автопарку транспортного предприятия с автобусами, которые при последующем пожаре практически полностью сгорели.

Для этой атаки войска РФ применяли ракеты "Искандер".

В Днепре уничтожено около половины общественных автобусов из-за российских ракетных ударов (фото: t.me/borys_filatovv)

После вражеских ударов по АТП местные власти предупредили жителей Днепра о вероятных задержках на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б.

Последствия российских обстрелов автопарка с автобусами общественного транспорта в Днепре (фото: t.me/borys_filatovv)

Градоначальник отметил, что такая подлая террористическая атака захватчиков заставила его обратиться за помощью к другим городам и бизнесу, чтобы посодействовать получению нового транспорта и как можно быстрее возобновить работу городских маршрутов.

Сгоревшие автобусы в автопарке Днепра после российских ракетных ударов (фото: t.me/borys_filatovv)

Также Филатов тепло поблагодарил киевского коллегу Виталия Кличко, который уже откликнулся на призыв о помощи, и из столицы в Днепр в понедельник, 3 октября, должны прибыть 30 автобусов.

Кроме того, днепрянам помогут предприниматели - одна из корпораций предложила купить для города автобусы за свой счет.

Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела войсками РФ 29 сентября города Днепра есть погибшие и раненые. Оккупанты попали в жилой квартал в центре города и в транспортное предприятие. Сегодня спасатели обнаружили тело третьей жертвы, и операция по поискам продолжается.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроВойна России против Украиныракетный удар