Россияне без угрызений совести украли песню Христины Соловий. При чем здесь жена Пескова (видео)
Христина Соловий заявила, что ее песню цинично украли россияне для того, чтобы поставить номер на ледовом шоу Татьяны Навки.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Христины Соловий и профиль шоу Навки в Instagram.
Россияне нагло украли песню у Христины Соловий
Известная песня украинской певицы Христины Соловий под названием "Тримай" зазвучала по-русски в ледовом спектакле "Навка шоу".
Мало того, что песню украли, и ее еще и переведя на русский язык, во время выступления фигуристки Камилы Валиевой на шоу "Вечера на хуторе".
Стоит отметить, что выступление состоялось во время шоу, которое устроила Татьяна Навка, являющаяся женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. И кажется, это уже о многом говорит.
Христина изложила пост, где отметила, что это уже не первая кража со стороны россиян.
"Получила от вас немало отметок в видео Навки. Это не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни "Тримай". Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко", - написала певица.
Также Христина попросила помочь ей в поисках тех людей, которые с юридической стороны причастны к воровству.
"Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за границей, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого "шоу". Украинская песня - это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отстоять свое", - написала Соловий.
Также Христина отметила, что Instagram удаляет ее сообщения о том, что жена Пескова украла ее песню и осквернила интеллектуальную собственность.
Скриншот
Стоит отметить интересную деталь, Татьяна Навка является уроженкой Днепра. Также в этом шоу в русском переводе звучит песня "Ніч яка місячна" в исполнении предательницы и молчания Ани Лорак и Александра Панайотова.
Также на официальной странице шоу Навки есть видео под песню Верки Сердючки и кажется их тяга к чужому уже пересекает пределы хоть какого-нибудь приличия.
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