Росіянам хочуть заборонити в'їзд в Україну на 100 років: що відомо

Суть петиції

"Заборонити в’їзд до України громадянам Російської Федерації. Термін заборони на в’їзд - 100 років", - йдеться у петиції №22. Автором тексту є Олександр Корнійчук.

Швидше за все, його звернення набере відповідну кількість голосів. А тому Володимиру Зеленському треба готуватися до розгляду петиції.

Зауважимо, що для того, щоб петицію розглянув президент, потрібно, аби вона отримала підтримку 25 тисяч громадян України.

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Чи можуть зараз росіяни приїжджати в Україну?

1 липня 2022 року МЗС України оголосило про початок дії візового режиму з країною-терористкою Росією. Проте щоб отримати візу росіянам потрібно пройти непростий шлях.

Російські громадяни можуть звернутися за отриманням української візи в самій Росії до центрів зовнішнього постачальника послуг. Зараз за це відповідає компанія міжнародного оператора VFS Global, яка має приймати документи у восьми російських містах.

"Ці візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці з українським компетентними органами", - пояснюють в МЗС роботу такої схеми.

На росіян чекають ретельні перевірки перед в'їздом (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Тобто навіть якщо росіянин отримав українську візу на території Росії, українські органи цілком можуть її не схвалити. Але нараз VFS Global припинила свою діяльність в Росії.

Є інший варіант в'їзду на територію України: через треті країни перебування. Громадяни РФ, які перебувають поза межами Росії можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України.

Тобто щоб отримати українську візу, росіянам знадобиться виїхати в Естонію, Польщу, Молдову чи будь-куди, де є посольство України, і виконати процедуру там за звичною вартістю 65 доларів.

До речі, спрощеної процедури отримання українських віз для росіян не передбачено і не планується її розробка.

Росіяни можуть отримати українську візу в третіх країнах (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Кому в'їзд заборонений?

Навіть наявність української візи не дає однозначні підстави для росіян на в'їзд, адже кожен випадок Держприкордонслужба розглядає окремо.

У розмові з BBC News Україна речник прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, що перевірка відбувається посилено, оскільки охочі в'їхати є громадянами країни-терористки.

"Ця перевірка відбувається з тривалою співбесідою та навіть переглядом соцмереж людини, кажуть деякі росіяни, які нещодавно в'їжджали", - пишуть BBC

Для перетину кордону росіяни повинні надати візу, паспорт, не мати заборони на в'їзд, мати фінансове забезпечення перебування та найголовніше - довести мету візиту.

Пункт пропуску в Україні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

До речі, росіяни, які мають дозвіл на проживання в Україні, не мають потреби оформлювати візу. Але ні віза, ні дозвіл не є остаточними підставами для в'їзду.

Зараз в Україні чинний перелік осіб із Росії, кому категорично заборонено в'їзд у державу через підтримку російської влади, розпалювання ворожнечі та відверту українофобію. Серед них:

співачка Надія Бабкіна

актор Сергій Безруков

актор Федір Бондарчук

актор Михайло Боярський

співак Моргенштерн

журналіст Дмитро Губернієв

актор Жерар Депардьє

співак Лев Лещенко

співак Григорій Лепс та інші

Українцям не можна їздити у РФ 50 років

На противагу заборони на в'їзд росіянам у квітні 2022 влада РФ розробила список українських знаменитостей, яким не дозволено відвідувати Росію протягом 50 років.

У переліку опинилися Андрій Данилко, Антон Птушкін, Дмитро Монатік, Микола Серга, Андрій Бедняков, Олексій Потапенко, Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Святослав Вакарчук, Іван Дорн, Аліна Паш, Надія Дорофєєва та багато інших.

Після 24 лютого ці артисти активно виступали проти війни та критикували дії російської влади. Проте вони навіть пишаються тим, що потрапили до цього списку.