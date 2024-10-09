Росія заблокувала Discord, який використовували окупанти на фронті: причини

Що відомо про Discord

Спочатку розроблений для геймерів, Discord став широко використовуваною платформою для спільнот та груп за інтересами. Додаток дозволяє користувачам приєднуватися до закритих голосових групових дзвінків і вести пряму трансляцію для інших користувачів зі своїх екранів або камер.

Однак зростаюча популярність Discord поставила його під пильну увагу російської влади.

Чому заблокували Discord

Роскомнагляд, регулятор у сфері інтернету та ЗМІ, додав Discord до свого реєстру соціальних мереж, вимагаючи від платформи відстежувати та видаляти контент, який російський уряд вважає незаконним, наприклад, повідомлення, пов'язані з тероризмом, продажем наркотиків та екстремістською діяльністю.

Регулятор послався на ранній запит до Discord видалити 947 фрагментів "незаконного матеріалу", але повідомив, що частину контенту не видалено. Він додав, що Discord раніше був оштрафований на 100 000 доларів за те, що не видалив зображення сексуального насильства над дітьми та не регулював контент, розміщений його користувачами.

Реакція російської влади

Заступник голови комітету Державної Думи РФ з інформаційної політики Антон Горелкін у вівторок звинуватив Discord у ігноруванні законів Москви, заявивши, що платформа "доведена до точки неповернення".

У вівторок кілька законодавців висловили стурбованість із приводу заборони, зокрема заступник голови Державної Думи Владислав Даванков, який заявив, що платформа широко використовується в Росії, найчастіше студентами та онлайн-репетиторами. Даванков також додав, що оскаржуватиме рішення Роскомнагляду.

Наслідки блокування

Підсумки заборони, ймовірно, торкнуться і лінії фронту в Україні, де російські війська були помічені з використанням Discord для координації операцій з використанням безпілотників.

У мережі з'явилося кілька відеороликів, на яких видно, як люди у формі дивляться на платформу з безпілотниками, у тому числі, як повідомляється, на одному з відеороликів знято внутрішню частину командного пункту в районі Бахмута.

Експерти вважають, що цей крок є частиною ширшої тенденції до посилення обмежень на західні платформи в Росії. З початку війни в Україні російська влада заблокувала або обмежила доступ до численних платформ, включаючи Twitter (тепер X), Facebook та Instagram, через їхню відмову дотримуватися російських законів про цензуру.

Російський уряд особливо агресивно підштовхує іноземні компанії до видалення контенту, який вважає проблемним, часто виписуючи штрафи або повністю забороняючи у випадках недотримання.

Ці дії відбуваються в той час, коли Росія посилює контроль над онлайн-інформацією, посилаючись на необхідність запобігання розповсюдженню незаконного та шкідливого контенту.

Проте критики стверджують, що такі заходи є частиною ширшої спроби придушити інакодумство та обмежити доступ до незалежних джерел новин, особливо в контексті війни, що триває в Україні.

Варто зазначити, що користувачі Discord ще у вересні почали повідомляти про проблеми з платформою: як у веб-версії, так і в додатку спостерігалися перебої у роботі. Незважаючи на ці збої, користувачі, як і раніше, могли отримати доступ до сервісу через VPN.