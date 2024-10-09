Россия заблокировала Discord, который использовали оккупанты на фронте: причины

Что известно про Discord

Первоначально разработанный для геймеров, Discord стал широко используемой платформой для сообществ и групп по интересам. Приложение позволяет пользователям присоединяться к закрытым групповым голосовым звонкам и вести прямую трансляцию для других пользователей со своих экранов или камер.

Однако растущая популярность Discord поставила его под пристальное внимание российских властей.

Почему заблокировали Discord

Роскомнадзор, регулятор в сфере интернета и СМИ, добавил Discord в свой реестр социальных сетей, требуя от платформы отслеживать и удалять контент, который российское правительство считает незаконным, например, сообщения, связанные с терроризмом, продажей наркотиков и экстремистской деятельностью.

Регулятор сослался на более ранний запрос к Discord удалить 947 фрагментов "незаконного материала", но сообщил, что часть контента не была удалена. Он добавил, что Discord ранее был оштрафован на 100 000 долларов за то, что не удалил изображения сексуального насилия над детьми и не регулировал контент, размещенный его пользователями.

Реакция российских властей

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Антон Горелкин во вторник обвинил Discord в игнорировании законов Москвы, заявив, что платформа "доведена до точки невозврата".

Во вторник несколько законодателей выразили обеспокоенность по поводу запрета, в том числе заместитель председателя Государственной Думы Владислав Даванков, который заявил, что платформа широко используется в России, зачастую студентами и онлайн-репетиторами. Даванков также добавил, что обжалует решение Роскомнадзора.

Последствия блокировки

Итоги запрета, вероятно, затронут и линию фронта в Украине, где российские войска были замечены с использованием Discord для координации операций с использованием беспилотников.

В сети появилось несколько видеороликов, на которых видно, как люди в форме смотрят на платформу с беспилотниками, в том числе, как сообщается, на одном из видеороликов запечатлена внутренняя часть командного пункта в районе Бахмута.

Эксперты считают, что этот шаг является частью более широкой тенденцией к ужесточению ограничений на западные платформы в России. С начала войны в Украине российская власть заблокировала или ограничила доступ к многочисленным платформам, включая Twitter (теперь X), Facebook и Instagram, из-за их отказа соблюдать российские законы о цензуре.

Российское правительство особенно агрессивно подталкивает иностранные компании к удалению контента, который оно считает проблемным, часто выписывая штрафы или полностью запрещая в случаях несоблюдения.

Эти действия происходят в то время, когда Россия ужесточает контроль над онлайн-информацией, ссылаясь на необходимость предотвращения распространения незаконного и вредоносного контента.

Однако критики утверждают, что такие меры являются частью более широкой попытки подавить инакомыслие и ограничить доступ к независимым источникам новостей, особенно в контексте продолжающейся войны в Украине.

Стоит отметить, что пользователи Discord еще в сентябре начали сообщать о проблемах с платформой: как в веб-версии, так и в приложении наблюдались перебои в работе. Несмотря на эти сбои, пользователи по-прежнему могли получить доступ к сервису через VPN.