Після блокування YouTube. Google остаточно відключив монетизацію в Росії

"Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна.", - сказано в повідомленні команди Google Payments.

Також повідомляється, що росіяни отримають заробіток за липень між 21 і 26 серпня. Але це відбудеться, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

Раніше повідомлялось, що за допомогою Google AdSense російські блогери могли заробляти на YouTube навіть після вимкнення монетизації у 2022 році. З цього слідує, що у РФ власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.