Росія створила черговий пропагандистський ролик: цього разу "згадали" про мобілізацію

Про що розповіли в ISW

Згідно з інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), "проросійські канали поширюють пропагандистське відео про мобілізацію в Україні, покликане підірвати довіру українців до української влади".

Уточнюється, що це пропагандистське відео має:

високу виробничу цінність

кінематографічну витонченість

"Що свідчить про те, що воно є продуктом узгодженої інформаційної операції, яка добре забезпечена ресурсами", - наголосили експерти.

Зазначається, що російські опозиційні видання "Агентство" та "Медиазона" повідомили, що актори, зняті на відео, "є професійними російськими акторами, які раніше знімалися в російських телешоу".

"Кремль і раніше використовував високоякісні пропагандистські відеоролики як частину централізованих інформаційних операцій. І характеристики цього нещодавнього відео вказують на те, що відео підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, мобілізаційні зусилля українців і сіяння внутрішнього невдоволення", - підсумували в ISW.

Ідея пропагандистського ролика

Основна ідея цієї пропаганди полягає в тому, що на фронті буцімто воюють лише бідні люди. Водночас заможних українців не мобілізують.

За кадром розповідається, як по-різному може скластись "доля" двох молодих хлопців з різних соціальних прошарків.

У одного - бізнес-джет, подорожі, розваги з дівчатами, наркотики, алкоголь тощо. В іншого - примусова мобілізація, війна, окопи й кров.

Примітно, що озвучений ролик українською, але наявний також текстовий ряд - субтитри - російською мовою.

Реакція російської опозиції

Журналістка російського опозиційного видання "Медиазона" також звернула увагу на цей пропагандистський відеоролик.

"У Telegram сьогодні (1 квітня 2024 року, - Ред.) з'явився дуже мерзенний пропагандистський ролик про мобілізацію в Україні. Озвучення українське, тож, мабуть, розраховане на українців. Ролик опублікував Telegram-канал MediaKiller, який влада України звинувачувала у поширенні пропаганди", - написала кореспондент із ніком "ромашова" (@blackoutt17) у соцмережі Х.

Крім того, дівчина опублікувала й ролик, про який йдеться.

Які актори "засвітились" на пропагандистському відео

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Медиазона. Эксклюзив", у пропагандистському ролику про мобілізацію в Україні знялися, ймовірно:

російський актор Макс Громов (зіграв багатія, що уникнув мобілізації)

російський актор Андрій Соколовський (зіграв військового, що забирає в армію іншого хлопця)

Уточнюється, що російські опозиціонери з'ясували це за допомогою сервісів із розпізнавання осіб.

"Розпізнавання" акторів (скріншот: t.me/mediazona_exclusive)

При цьому Соколовський не визнав, що брав участь у цих зйомках. На запитання щодо його участі в пропагандистському відео він відповів, що знімається у кіно, а не в роликах.

На пропозицію переглянути відео він відповів, що "все, що пов'язане з Україною, не хоче ані дивитися, ані коментувати», оскільки в інтернеті багато "провокацій".

Макс Громов на дзвінки журналістів не відповів.

Крім того, російські опозиціонери встановили, нібито мобілізованого в армію хлопця зіграв актор Олександр Панов, який також відмовився від будь-яких комунікацій.