Россия создала очередной пропагандистский ролик: на этот раз "вспомнили" о мобилизации

О чем рассказали в ISW

Согласно информации американского Института изучения войны (ISW), "пророссийские каналы распространяют пропагандистское видео о мобилизации в Украине, призванное подорвать доверие украинцев к украинским властям".

Уточняется, что это пропагандистское видео имеет:

высокую производственную ценность

кинематографическое изящество

"Что свидетельствует о том, что оно является продуктом согласованной информационной операции, хорошо обеспеченной ресурсами", - подчеркнули эксперты.

Отмечается, что российские оппозиционные издания "Агентство" и "Медиазона" сообщили, что актеры, снятые на видео, "являются профессиональными российскими актерами, ранее снимавшимися в российских телешоу".

"Кремль и раньше использовал высококачественные пропагандистские видеоролики как часть централизованных информационных операций. И характеристики этого недавнего видео указывают на то, что видео поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, мобилизационные усилия украинцев и сеяние внутреннего недовольства", - подытожили в ISW.

Идея пропагандистского ролика

Основная идея этой пропаганды состоит в том, что на фронте якобы воюют только бедные люди. В то же время состоятельных украинцев не мобилизуют.

За кадром рассказывается, как по-разному может сложиться "судьба" двух молодых ребят из разных социальных слоев.

У одного - бизнес-джет, путешествия, развлечения с девушками, наркотики, алкоголь и т.д. У другого - принудительная мобилизация, война, окопы и кровь.

Примечательно, что озвучен ролик на украинском, но есть также текстовый ряд - субтитры - на русском языке.

Реакция российской оппозиции

Журналистка российского оппозиционного издания "Медиазона" также обратила внимание на пропагандистский видеоролик.

"В Telegram сегодня (1 апреля 2024 года, - Ред.) появился очень мерзкий пропагандистский ролик о мобилизации в Украине. Озвучивание украинское, поэтому, наверное, рассчитано на украинцев. Ролик опубликовал Telegram-канал MediaKiller, который власти Украины обвиняли в распространении пропаганды", - написала корреспондент с ником "ромашова" (@blackoutt17) в соцсети Х.

Кроме того, девушка опубликовала и ролик, о котором идет речь.

в телеграмме сегодня появился очень мерзкий пропагандистский ролик о мобилизации в Украине. озвучка украинская, так что, видимо, рассчитана на украинцев. ролик опубликовал телеграмм-канал mediakiller, который власти обвиняли в распространении пропаганды pic.twitter.com/bt8NydIVWF — ромашовая (@blackoutt17) April 1, 2024

Какие актеры "засветились" на пропагандистском видео

Согласно информации Telegram-канала "Медиазона. Эксклюзив", в пропагандистском ролике о мобилизации в Украине снялись, вероятно:

российский актер Макс Громов (сыграл избежавшего мобилизации богача)

российский актер Андрей Соколовский (сыграл военного, забирающего в армию другого парня)

Уточняется, что российские оппозиционеры выяснили это посредством сервисов по распознаванию лиц.

"Распознавание" актеров (скриншот: t.me/mediazona_exclusive)

При этом Соколовский не признал, что участвовал в этих съемках. На вопрос о его участии в пропагандистском видео он ответил, что снимается в кино, а не в роликах.

На предложение просмотреть видео он ответил, что "все, что связано с Украиной, не хочет ни смотреть, ни комментировать", поскольку в интернете много "провокаций".

Макс Громов на звонки журналистов не ответил.

Кроме того, российские оппозиционеры установили, якобы мобилизованного в армию парня сыграл актер Александр Панов, также отказавшийся от каких-либо коммуникаций.