Росія розганяє відео, де Сирський марширує Червоною площею. Це фейк і "погана прикмета для ка*апів"

На чому базується фейк

Фейк базується на тому, що Сирський народився в Росії та навчався у Московському вищому загальновійськовому командному училищі.

Пропагандисти вважають, буцімто він міг брати участь у параді на Червоній площі 1986 року.

Як виглядає фейк про Сирського у мережі (скріншот: twitter.com/LaraLar93023545)

Чому Сирський не міг марширувати Червоною площею

Користувачі, які прокоментували допис Lara-Lara, згодні з тим, що "марш Сирського Червоною площею" - фейк.

Дехто зауважує, що юнак на кадрах роспропагандистів - зовсім не схожий на Сирського.

Інші пояснюють, що "у парадні коробки відбирали хлопців, у яких зріст більше 1,8 м" (тоді як зріст головнокомандувача ЗСУ - близько 1,7 м).

Насамкінець дехто зазначає, що в ті часи "пів країни чоловічої статі служили в армії".

Як користувачі реагують на фейк про Сирського (скріншот: twitter.com/LaraLar93023545)