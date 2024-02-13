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Россия разгоняет видео, где Сырский марширует по Красной площади. Это фейк и "плохая примета для ка*апов"

Очередной фейк про Сырского (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В сети распространяется видео, на котором якобы Александр Сырский марширует по Красной площади в Москве на каком-то военном параде. Пропагандисты принялись разгонять эти кадры, которые на самом деле являются очередным фейком РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объективные наблюдения пользовательницы с никнеймом Lara-Lara, которыми она поделилась в соцсети Х (Twitter).

На чем базируется фейк

Фейк основан на том, что Сырский родился в России и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Пропагандисты считают, будто бы он мог участвовать в параде на Красной площади 1986 года.

Как выглядит фейк о Сырском в сети (скриншот: twitter.com/LaraLar93023545)

Почему Сырский не мог маршировать по Красной площади

Пользователи, прокомментировавшие публикацию Lara-Lara, согласны с тем, что "марш Сырского по Красной площади" - фейк.

Кое-кто отметил, что юноша на кадрах роспропагандистов совсем не похож на Сырского.

Другие объясняют, что "в парадные коробки отбирали ребят, у которых рост больше 1,8 м" (в то время как рост главнокомандующего ВСУ - около 1,7 м).

В заключение некоторые отмечают, что в те времена "пол страны мужского пола служили в армии".

Как пользователи реагируют на фейк о Сырском (скриншот: twitter.com/LaraLar93023545)

Напомним, ранее мы рассказывали об основных фактах из биографии Сырского - где родился главнокомандующий ВСУ и кто его жена.

Читайте также, как сегодня выглядит русское село, в котором родился Сырский.

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