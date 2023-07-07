Росія повністю знищує на Донбасі українську мову. Що відомо про лінгвоцид

"У рамках деукраїнізації вказівників у "ДНР", громадська палата бере на себе контроль за цим процесом та запрошує всіх бажаючих приєднатися до цієї роботи. Якщо побачили вказівник/табличку/вивіску українською мовою повідомте у спеціально створений для цього чат. Комунальні служби максимально оперативно замінять", - написав Кофман.

Раніше російська влада і в тому числі Владимир Путін регулярно наголошувала, що веде війну не проти українського народу, української мови чи української культури, а нібито “лише проти київського режиму”. Але за фактом, як бачимо, війна ведеться саме проти українського народу та української мови. Реальна мета Росії - саме знищення всього українського. Включаючи навіть вказівники та таблички.

Зауважимо, що офіційно українська мова в Росії не заборонена. Навпаки, російська влада навіть оголосила, що вона вважатиметься офіційною на окупованих територіях України, які РФ намагається анексувати. Та попри це, насправді росіяни ведуть проти української мови лінгвоцид.

Характерно, що заборона на використання рідної мови, знищення книг рідною мовою, руйнування об'єктів історичної та культурної спадщини (пам'ятників, релігійних установ, музеїв) є ознаками геноциду. І саме такі ознаки ми можемо бачити на окупованих теренах України. Де вилучаються з бібліотек та знищуються книги українською мовою, знищуються будь-які вивіски та таблички українською, зносяться та руйнуються пам'ятники як видатним українцям, так і звичайним громадянам, які стали жертвами голоду та репресій.

"Без сумніву, всі подібні факти повинні фіксуватися і передаватися до міжнародних судів. А Росія має відповідати за ці злочини. Бо вони доводять, що насправді нацисти у цій війні воюють зовсім не на боці України", - резюмує керівник YouTube-проєкту РБК-Україна Денис Казанський.