Россия полностью уничтожает на Донбассе украинский язык. Что известно о лингвоциде

"В рамках деукраинизации указателей в "ДНР", общественная палата берет на себя контроль за этим процессом и приглашает всех желающих присоединиться к этой работе. Если увидели указатель/табличку/вывеску на украинском языке, сообщите в специально созданный для этого чат. Коммунальные службы максимально оперативно заменят", - написал Кофман.

Ранее российские власти и в том числе Владимир Путин регулярно отмечали, что ведут войну не против украинского народа, украинского языка или украинской культуры, а якобы "лишь против киевского режима". Но по факту, как видим, война идет именно против украинского народа и украинского языка. Реальная цель России - уничтожение всего украинского. Включая указатели и таблички.

Отметим, что официально украинский язык в России не запрещен. Напротив, российские власти даже объявили, что он будет считаться официальными на оккупированных территориях Украины, которые РФ пытается аннексировать. Но, несмотря на это, на самом деле россияне ведут против украинского языка лингвоцид.

Характерно, что запрет на использование родного языка, уничтожение книг на родном языке, разрушение объектов исторического и культурного наследия (памятников, религиозных учреждений, музеев) являются признаками геноцида. И именно такие признаки мы можем видеть на оккупированных территориях Украины. Где изымаются из библиотек и уничтожаются книги на украинском языке, уничтожаются любые вывески и таблички на украинском, сносятся и рушатся памятники как выдающимся украинцам, так и обычным гражданам, которые стали жертвами голода и репрессий.

"Без сомнения, все подобные факты должны фиксироваться и передаваться в международные суды. А Россия должна отвечать за эти преступления. Они доказывают, что на самом деле нацисты в этой войне воюют отнюдь не на стороне Украины", - резюмирует руководитель YouTube-проекта РБК-Украина Денис Казанский.