"Це російськомовне місто". У Києві прославився охоронець, який ненавидить все українське (відео)
В одному з демократичних магазинів взуття Києва працює охоронець, який ненавидить усе українське.
Співробітника магазину показали на відео в одному із місцевих Telegram-каналів.
Деталі скандалу із охоронцем
Як виявилось, охоронець працює у магазині "Конфіскат", біля станції метро "Лісова", за адресою Академіка Кухаря, 8.
На опублікованому відео людина запитує, чи правда, що Київ - російськомовне місто, а охоронець це підтверджує. З чого починалася розмова - невідомо.
До речі, пізніше з'ясувалося, що охоронець сказав, що українська мова не його рідна, і ніхто не змусить на ній говорити. У магазині обіцяли розібратися.
Так, у коментарях українці написали, що охоронця треба терміново звільнити з посади.
- Чи не Одеса єдина така. Рецедиви цієї хвороби по всій Україні.
- А можна буде відео перевиховання побачити?
- Вчора під Києвом репетували Лепса, сьогодні на мови вибачалися троє, якось так.
- Палимо вату.
- Дякую Дем'яни за роботу. Це я знімав це відео. Для розуміння він, навіть, у розмові з адміністратором сказавши, що українська мова не його рідна і його ніхто не змусить на ній спілкуватися, в магазині обіцяли розібратися, але ж я думаю, активісти доступніше пояснять особі, ніж магазин.
Нагадаємо, що в Одесі дві жінки накинулися на музикантів за пісні українською мовою.