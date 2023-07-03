"Це російськомовне місто". У Києві прославився охоронець, який ненавидить все українське (відео)

В одному з демократичних магазинів взуття Києва працює охоронець, який ненавидить усе українське.

Деталі скандалу із охоронцем

Як виявилось, охоронець працює у магазині "Конфіскат", біля станції метро "Лісова", за адресою Академіка Кухаря, 8.

На опублікованому відео людина запитує, чи правда, що Київ - російськомовне місто, а охоронець це підтверджує. З чого починалася розмова - невідомо.

До речі, пізніше з'ясувалося, що охоронець сказав, що українська мова не його рідна, і ніхто не змусить на ній говорити. У магазині обіцяли розібратися.

Так, у коментарях українці написали, що охоронця треба терміново звільнити з посади.