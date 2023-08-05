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Росія перекрутила справжні українські імена. Як тепер називати дітей? (відео)

Як Росія перекрутила імена наших дітей (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Росія завжди намагалася знищити чи привласнити все українське. Це стосується мови, автономної церкви, мистецтва та інших сфер. Та є ще одна галузь, яка зазнала значного впливу. Це імена.

Як тривале перебування України в складі СРСР вплинуло на дітей - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як імена почали змінювати

У 1888 році російський цар Олександр III  видав указ "Про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами". Відтоді всіх новонароджених дітей почали записувати на російський манір.

Наприклад, популярне в Україні та Європі ім'я Анна чи Ганна. Це два фонетичні варіанти того самого імені. Але в російській мові поширений варіант Анна, а українській - притаманний Ганна. 

У зменшено-пестливій формі також краще говорити Ганнуся, а не Аннушка. Останній варіант є суто російським: його часто можна зустріти в літературі, театрі та навіть на картах, адже Аннушка - це ще й закинуте село в Магаданській області.

Поширеними сьогодні іменами є також Христина та Карина. Так, не Крістіна і не Каріна. Суфікс "-ін-" не властивій українській мові.

Його можна зустріти лише в словах іншомовного походження. Але ці імена не є незвичними для нашої мови, тому краще послуговуватися власне українськими варіаціями.

Імена Маша, Даша, Наташа та Паша - також не зовсім українські. Для нашої мови більш притаманними є Марійка чи Марічка, Даруся, Дарця або Дарина, Наталя чи Наталка та зрештою Павлусь. 

І весь "фокус" знову-таки у суфіксі. Частинка "-ша-" властива російській мові та здебільшого у фемінітивах: "кассирша", "блогерша" тощо.

Важливу роль в асиміляції імен відіграють суфікси. Саме з їхньою допомогою можна кардинально змінити походження імені:

  • суфікс -ік-: Славік, Владік (в українській це Славик/Славко та Владик)
  • -ек-: Марек (в українській мові це Марко)
  • -ушк-: Аннушка (в українській - Ганнуся)
  • -ша-: Маша, Даша, Паша (в українській - Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь)
  • -ін-: Крістіна, Каріна (в українській - Христина/Христя та Карина)

Більше про імена, які були зміненими під впливом русифікації - дивіться в новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.

 

Раніше ми розповідали, якими дивними іменами називали дітей в СРСР.

Читайте також, які міфи про вишиванку вигадали в Радянському Союзі.

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