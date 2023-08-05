Россия перекрутила настоящие украинские имена. Как теперь называть детей? (видео)

Как имена начали менять

В 1888 году российский царь Александр III издал указ "О запрете употребления в официальных учреждениях украинского языка и крещении украинскими именами". С тех пор всех новорожденных детей начали записывать на российский манер.

К примеру, популярное в Украине и Европе имя Анна или Ганна. Это два фонетических варианта того же имени. Но в русском языке распространен вариант Анна, а украинскому - присущий Ганна.

В уменьшенно-ласкательной форме также лучше говорить Ганнуся, а не Аннушка. Последний вариант сугубо российский: его часто можно встретить в литературе, театре и даже на картах, ведь Аннушка - это еще и заброшенное село в Магаданской области.

Распространенными сегодня именами также Христина и Карина. Да, не Крістіна и не Каріна. Суффикс "-ін-" не присущ украинскому языку.

Его можно встретить только в словах иноязычного происхождения. Но эти имена не являются непривычными для нашего языка, поэтому лучше использовать собственно украинские вариации.

Имена Маша, Даша, Наташа и Паша - тоже не совсем украинские. Для нашего языка более характерны Марійка или Марічка, Даруся, Дарця или Дарина, Наталя или Наталка и в конце концов Павлусь.

И весь "фокус" опять-таки в суффиксе. Частица "-ша-" свойственна русскому языку и в основном в феминитивах: "кассирша", "блогерша" и т. д.

Важную роль в ассимиляции имен играют суффиксы. Именно с их помощью можно кардинально изменить происхождение имени:

суфикс "-ік-": Славік, Владік (в украинском это Славик/Славко и Владик)

Славік, Владік (в украинском это Славик/Славко и Владик) "-ек-": Марек (в украинском это Марко)

Марек (в украинском это Марко) "-ушк-": Аннушка (в украинском - Ганнуся)

Аннушка (в украинском - Ганнуся) "-ша-": Маша, Даша, Паша (в украинском - Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь)

Маша, Даша, Паша (в украинском - Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь) "-ін-": Крістіна, Каріна (в украинском - Христина/Христя та Карина)

Больше об именах, которые были изменены под влиянием русификации - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.