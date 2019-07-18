Ярош жестко "наехал" на Зеленского: дешевое реалити-шоу

Дмитрий Ярош, командующий Украинской Добровольческой Армии и внефракционный депутат Украины написал на своей странице Facebook жесткое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он выразил недовольство теми людьми, которые окружают президента Украины, а также его первыми шагами на новой должности.

"Думал до выборов ничего не писать, но фейсбук напомнил. Смотрю на поездки президента по областям и "шляк трафляет", как говорят на Галичине. Так позорно себя вести и так унижать государство – это надо уметь. Хотя, наверное, хочет что-то хорошее сделать господин Владимир. Особенно впечатляют его подгавкивающие, то есть советники. Какие-то "полупокерные" дебилы, которые перебивают людей, "тыкают" всем без разбора (как и президент, кстати). Превращают общение о проблемах в дешевый пиар своего шефа. Противно…", - написал Дмитрий Ярош.

Он посоветовал президенту обратить внимание на свое поведение и поведение своих подчиненных, так как "должность президента – это не сцена, а ответственность".

"Я бы очень хотел иметь Верховного Главнокомандующего намного лучшего чем Порошенко. Но пока что, я наблюдаю какое-то дешевое реалити-шоу об украинской власти. Что-то не знаете, не понимаете – спрашивайте у тех, кто знает, кто встал на защиту Украины с оружием в руках, когда Вы и Ваше окружение обслуживали "культурные" интересы олигархов, проводили корпоративы, концерты в Грециях и где-то еще", - добавил командующий Украинской Добровольческой Армии.

Он предупредил Владимира Зеленского о том, что если он не будет набирать в свой Офис профессионалов, то может случиться беда.

"Советую: не набирайте мажорно-прислужническое быдло в свой офис, не перебирайте на себя функции, которые не свойственны президенту Украины, не играйте роль "отца нации" – у вас эта роль не выходит, вы сильно фальшивите. Сделайте ставку не на "клоунов" (при всем уважении к профессии), а на Настоящих. Не делайте так называемых люстраций, так как "люстраторко" у Вас не выросло. Если вы так не сделаете, господин Президент, будет Беда", - предупредил Дмитрий Ярош.

Скриншот поста (facebook.com/dyastrub)

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