Рош ха-Шана 2021: традиции и запреты в Еврейский Новый год

Рош ха-Шана относится к числу наиболее важных еврейских праздников. Характерная черта празднования Еврейского Нового года - трубление во время синагогальной службы в шофар.

Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. Праздник начнут отмечать вечером 6 числа и закончат вечером 8 сентября.

Главные традиции

В праздник обычно посещают синагоги и читают молитвы о прощении грехов - "слихот".

Есть поверье, чтобы очистится от грехов необходимо встряхнуть в водоем карманы.

Также в эти дни трубят в бараний рог. Данные звуки призывают к молитве и извещают о наступлении Нового года.

Накануне первого дня Рош Ха-Шана и в ночь второго дня дома зажигают праздничные свечи.

Есть традиция перед застольем в мед погружать кусочек халы (круглый хлеб в форме венка).

К праздничному столу часто подают рыбу с головой и нарезанный кольцами морковь.

Что запрещено делать на Рош ха-Шана