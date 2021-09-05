RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рош ха-Шана 2021: традиції і заборони в Єврейський Новий рік

Автор: Роман Мирончук

Єврейський Новий рік або Рош Ха-Шана в 2021 році випадає на 6-8 вересня. Свято відзначають в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Детальніше про головні традиції і заборони в єврейський Новий рік читайте в нашому матеріалі нижче.

Рош ха-Шана відноситься до числа найбільш важливих єврейських свят. Характерна риса святкування Єврейського Нового року - трублення під час синагогальної служби в шофар.

Цю дію тлумачать як виклик на Божественний суд і як заклик до покаяння. Свято почнуть відзначати ввечері 6 числа і закінчать ввечері 8 вересня.

Головні традиції

У свято зазвичай відвідують синагоги і читають молитви про прощення гріхів - "сліхот".

Є повір'я, щоб очиститься від гріхів необхідно струсити у водойму кишені.

Також в ці дні сурмлять в баранячий ріг. Дані звуки закликають до молитви і сповіщають про настання Нового року.

Напередодні першого дня Рош Ха-Шана і в ніч другого дня вдома запалюють святкові свічки.

Є традиція перед застіллям в мед занурювати шматочок хали (круглий хліб у формі вінка).

До святкового столу часто подають рибу з головою і нарізану кільцями моркву.

Що заборонено робити на Рош ха-Шана

  • Працювати.
  • Їсти гірку і кислу їжу. Є повір'я, що вживання такої їжі в новому році принесе біди.
  • Їсти горіхи.

Нагадаємо, ми писали про церковний календар на вересень 2021 року.

Раніше повідомлялося, що українці в 2022 році отримають додаткові вихідні. Стало відомо, які робочі дні перенесуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні