Рош га-Шана 2024: коли та як святкуватимемо єврейський Новий рік

Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана, що в перекладі з івриту означає "Голова року", - це єврейський Новий рік. Це свято відзначають протягом перших двох днів осіннього місяця Тишрей. Рош га-Шана є важливим моментом у єврейському календарі, оскільки він є не лише святом, але й днем Вищого Суду.

Згідно з єврейською традицією, саме в цей день визначається вирок на наступний рік. У синагогах в Рош га-Шана звучить шофар - рог, який символізує заклик до покаяння та підтверджує Божественну владу над світом у новому році.

Дата свята

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, розпочнеться ввечері 2 жовтня і триватиме до вечора 4 жовтня. Цього року єврейська громада святкує початок 5785 року від створення світу за єврейським календарем.

Напередодні свята

В переддень Рош га-Шана, вночі перед святом, люди читають особливі молитви покаяння. Це останній день перед Днем Суду, коли всі проходять перед Творцем. Тому важливо уникати образ і гріхів, зосередившись на покаянні.

Уявіть, що ви повинні постати перед суддею. Ви відчуваєте страх і хвилювання, намагаючись заслужити прощення. Ще важче підготуватися до суду перед Всевишнім, який знає всі наші помисли.

Якщо ви не каєтесь вчасно, покарання буде ще важчим. Відомо, що злочинці, які втікають через підземний хід, але залишаються у в’язниці, отримують ще більше покарання. Так само, якщо не скористатися можливістю покаяння, можна накликати на себе більший гнів.

Напередодні Рош га-Шана зазвичай постять до полудня, адже піст у цей день прощає частину гріхів. Таханун читають разом зі Слихот після світанку, коли починається ранкова молитва.

Підготовка до свята

До свята Рош га-Шана намагаються завершити всі приготування до полудня. Це допомагає зосередитися на наступному Дні Суду.

У цей день заведено давати більше грошей на цдаку (благодійність) і відвідувати могили праведників. Це роблять для того, щоб заручитися їхньою підтримкою в переддень суду.

Молитва "Мінха" в переддень Рош га-Шана особлива. Хоча вона схожа на звичайні щоденні молитви, це остання молитва року. Ми прагнемо, згідно з вченнями Талмуда, почати новий рік з щирою молитвою, що йде з глибини серця.