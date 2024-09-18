Рош га-Шана 2024: когда и как будем праздновать еврейский Новый год

Что такое Рош га-Шана

Рош га-Шана, что в переводе с иврита означает "Председатель года", - это еврейский Новый год. Этот праздник отмечают в первые два дня осеннего месяца Тишрей. Рош га-Шана является важным моментом в еврейском календаре, поскольку он не только праздник, но и день Высшего Суда.

Согласно еврейской традиции именно в этот день определяется приговор на следующий год. В синагогах в Рош га-Шана звучит шофар - рог, символизирующий призыв к покаянию и подтверждающий Божественную власть над миром в новом году.

Дата праздника

В 2024 году еврейский Новый год, Рош га-Шана, начнется вечером 2 октября и продлится до вечера 4 октября. В этом году еврейская община отмечает начало 5785 года от сотворения мира по еврейскому календарю.

В канун праздника

В канун Рош га-Шана ночью перед праздником люди читают особые молитвы покаяния. Это последний день перед Днем Суда, когда все проходят перед Творцом. Поэтому важно избегать образа и грехов, сосредоточившись на покаянии.

Представьте, что вы должны предстать перед судьей. Вы испытываете страх и волнение, пытаясь заслужить прощение. Еще труднее подготовиться к суду перед Всевышним, знающим все наши помыслы.

Если вы не каетесь вовремя, наказание будет еще труднее. Известно, что преступники, которые сбегают через подземный ход, но остаются в тюрьме, получают еще большее наказание. Так же, если не воспользоваться возможностью покаяния, можно навлечь на себя больший гнев.

В преддверии Рош га-Шана обычно постятся до полудня, ведь пост в этот день прощает часть грехов. Таханун читают вместе со Слихотом после рассвета, когда начинается утренняя молитва.

Подготовка к празднику

К празднику Рош га-Шана пытаются завершить все приготовления к полудню. Это помогает сосредоточиться на следующем Дне Суда.

В этот день принято давать больше денег на цдаке (благотворительность) и посещать могилы праведников. Это делают для того, чтобы заручиться их поддержкой в канун суда.

Молитва "Минха" в канун Рош га-Шана особенная. Хотя она похожа на обычные ежедневные молитвы, это последняя молитва года. Мы стремимся, согласно учениям Талмуда, начать новый год с искренней молитвой, исходящей из глубины сердца.