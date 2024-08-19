Свято 15 Ава 2024: історія, традиції та класні привітання з єврейським Днем закоханих

Сьогодні єврейське свято - Ту бе-Ав або П'ятнадцяте Ава. У сучасному світі відзначається як День кохання, подібно до Дня святого Валентина.

РБК-Україна (проект Styler) розказує історію свята Ту бе-Ав і його традиції, а також привітання з цим днем.

Історія свята

П'ятнадцяте Ава - важлива дата в юдейському календарі, що ознаменована шістьма подіями:

Закінчення епідемії. Припинився мор, що вражав вихідців з Єгипту. Це лихо було виконанням Божого вироку для покоління, яке вийшло з Єгипту, здійснивши два важкі гріхи: створення золотого тільця та відмова увійти в Землю Ізраїльську.

Припинився мор, що вражав вихідців з Єгипту. Це лихо було виконанням Божого вироку для покоління, яке вийшло з Єгипту, здійснивши два важкі гріхи: створення золотого тільця та відмова увійти в Землю Ізраїльську. Зміни у шлюбних заборонах. Була скасована заборона на одруження нащадків роду Веніямина з дівчатами з інших ізраїльських родів.

Була скасована заборона на одруження нащадків роду Веніямина з дівчатами з інших ізраїльських родів. Скасування заборони на шлюби. Була скасована загальна заборона на шлюби між представниками різних ізраїльських родів.

Була скасована загальна заборона на шлюби між представниками різних ізраїльських родів. Новий указ царя Осії. Ізраїльський цар Осія видав указ, що замінив заборону Єровоама I та дозволив підданим Ізраїльського царства відвідувати Єрусалим під час свят.

Ізраїльський цар Осія видав указ, що замінив заборону Єровоама I та дозволив підданим Ізраїльського царства відвідувати Єрусалим під час свят. Завершення заготівлі дров. Закінчилася заготівля дров для жертовника Єрусалимського храму, де, відповідно до Тори, завжди повинен горіти вогонь.

Закінчилася заготівля дров для жертовника Єрусалимського храму, де, відповідно до Тори, завжди повинен горіти вогонь. Поховання захисників. У цей день були поховані останні захисники Бейтара, чиї тіла римляни заборонили ховати.

Гарні побажання до свята П'ятнадцяте Ава (зображення: freepik.com)

Традиції і звичаї

Цей день вважається вдалим для весілля. У давньому Ізраїлі існував звичай починати сватання та створювати нові сім'ї. За традицією, дівчата позичали одна одній білий одяг, щоб не виглядати бідно, а потім танцювали і співали у виноградниках, шукаючи нареченого.

Цей обмін одягом підкреслював, що важливі не тільки краса та добробут, а й щирість сердець. У своїх піснях дівчата закликали юнаків звертати увагу не на зовнішність, а на сімейні якості.

Окрім цього, розпочиналося святкування врожаю винограду та виноробства. Свято тривало до Йом-Кіпуру і включало музику, пісні, поезію та любовні пісні. На святкування були запрошені всі представники народу Ізраїлю, незалежно від їх соціального статусу.

Значення свята сьогодні

Сьогодні деякі традиційні єврейські громади все ще зберігають традиційні елементи святкування. Раніше практикувались покаяння і ранкові молитви, але тепер ці звичаї не завжди дотримуються. Наречені більше не постять перед весіллям, як було заведено раніше.

Також у цей день завершується навчання в єшивах, і після ранкової служби наставники роздають своїм учням склянку бренді та шматок пирога.

Як привітати з Днем кохання Ту бе-Ав (зображення: freepik.com)

Привітання з Днем кохання

З Днем Любові, Ту бе-Ав! Нехай цей особливий день наповнить ваші серця радістю та теплом. Бажаємо закоханим зберігати свої почуття вічно молодими і яскравими, а тим, хто ще чекає на свою половинку, знайти її і побудувати щасливе життя разом. Хай ваше життя буде сповнене любові та гармонії!

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Щасливого Ту бе-Ав! Нехай цей день наповнить ваше життя любов’ю та ніжністю. Бажаємо, щоб кожен день був наповнений щирими почуттями та радістю, а всі мрії стали реальністю.

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Вітаємо з Ту бе-Ав! Нехай любов оселиться у вашому житті. Бажаємо міцного кохання, гармонії у стосунках і справжнього щастя. Хай серце ваше завжди б’ється в ритмі любові та радості.

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З Ту бе-Ав! Нехай цей день любові принесе вам багато щасливих моментів і посмішок. Бажаємо закоханим, щоб їхні почуття ставали тільки сильнішими, а самотнім серцям знайти своє щастя і натхнення. Нехай у вашому житті панують любов і гармонія!

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З Днем Любові, Ту бе-Ав! Нехай цей день буде для вас символом нових початків і радості. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди панувала гармонія і щастя, а також, щоб кожен день приносив нові можливості для любові і натхнення. Нехай серце ваше наповнюється теплом і світлом, а всі ваші мрії стають реальністю!

Привітання до єврейського Дня закоханих (зображення: freepik.com)