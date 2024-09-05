Рош га-Шана 2024: коли єврейський Новий рік, історія і традиції святкування

Дата свята

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, починають відзначати з вечора 2 жовтня та закінчують увечері 4-го числа. Цього дня єврейська громада святкує початок 5785 року від створення світу за єврейським календарем.

Це особливий період для роздумів і самоаналізу. У цей час євреї аналізують минулий рік, розмірковують про свої вчинки і планують майбутнє. Рош га-Шана також святкує створення світу та людини Богом.

Історія свята

Рош га-Шана, єврейський Новий рік, відзначається протягом двох днів, які вважаються єдиним тривалим святом, відомим як "йом-ха-аріхта". У ці дні євреям заборонено виконувати будь-яку роботу, за винятком приготування їжі.

Свято Рош га-Шана відкриває період десяти днів, званих "Днями трепету" або "Днями покаяння", які тривають до Йом-Кіпура (Судного дня). Вірять, що в цей час на небесах вирішується, кому буде даровано життя, а кому - смерть. Молитви та покаяння в ці дні покликані вплинути на це небесне рішення.

На свято протягом двох днів євреї відвідують синагогу, де моляться і слухають звуки шофара - бичачого рогу, який символізує духовне очищення. Під час ранкової молитви у нього сурмлять сто разів.

Напередодні Рош га-Шана і в ніч другого дня запалюють свічки. Це зазвичай робить жінка, яка є господинею дому. Традиційно запалюють принаймні дві свічки, але деякі жінки додають по одній свічці за кожну дитину. Це символізує початок свята і допомагає налаштуватися на новий рік.

Традиції

У перший день свята Рош га-Шана після денної молитви, але до заходу сонця, євреї виконують обряд "ташліх". Віряни збираються біля річки або іншої водойми, де є риба, і символічно кидають у воду шматочки хліба або інші предмети, що символізують їхні гріхи, виголошуючи відповідні молитви. Цей ритуал символізує викидання всього поганого і неприємного, що сталося протягом року.

Традиційно на Рош га-Шана їдять багато солодкого, сподіваючись на солодкий рік, але уникають кислих чи гірких продуктів, які можуть приваблювати неприємності.

Святкова трапеза на Рош га-Шана триває протягом двох вечорів і двох днів свята. Ось що зазвичай подають на святковий стіл: