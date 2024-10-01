5 смачних страв для сімейної вечері на Рош га-Шана
Святкування єврейського нового року Рош га-Шана не може обійтися без традиційних страв. Існує звичай їсти круглий хлібобулочний виріб - халу, а також фаршировану рибу та солодкі яблука з медом.
РБК-Україна (проєкт Styler) підготували список смачних страв для святкування Рош га-Шана.
Хала
Хала (фото: Вікіпедія)
Для приготування хали на Рош га-Шана треба такі продукти:
- пшеничне борошно - 430 г;
- вода - 90 мл;
- оливкова олія - 60 мл;
- яйця - 3 шт.;
- мед - 50 мл;
- сіль - 9 г;
- цукор - 65 г;
- дріжджі - 5 г;
- мак - до смаку.
Як готувати халу
Спочатку халою називався шматок тіста святкового хліба, які відщипували для жертвоприношення. Тепер халою називається та частина хліба, яку вживають в їжу.
Важливо щоб всі інгредієнти були кімнатною температури. Мед для хали радять використовувати з акації - він нейтральний за смаком.
Спочатку змішайте воду та дріжджі, додайте 50 г цукру та олію. Додайте два яйця та один жовток, перемішайте і додайте мед. Не виливайте третій білок, він потрібен для змащування хліба.
Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції, і поступово всипте борошно. Вимішайте тісто, покладіть його в миску та відставте в тепле місце на 2 години, щоб тісто піднялося. Якщо з тіста можна зробити тонкий пласт, який не буде рватися - з тіста можна робити халу.
Розділіть тісто на шість однакових частин, накрийте рушником і залиште ще на 10 хвилин. Розкачайте кожен шматок тіста, а потім скрутіть у довгі трубочки - таким чином виріб буде більш повітряним.
Довжина трубочки має становити 20-30 см. Трубочки потрібно з'єднати за один кінець, а потім сплести косичку.
Як плести халу (скриншот / ВИПІКАЮ)
Перекладіть халу на застелене пергаментом деко, накрийте рушником і поставте в тепле місце на деякий час, щоб хала збільшилась в 1,5-2 рази.
Після цього змастіть халу білком та посипте маком з цукром. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте халу протягом 20-25 хвилин
Фарширована риба з морквою
Для того, приготувати фаршировану рибу на Рош га-Шана, потрібні ці продукти:
- риба (ціла) - 1 шт. вагою 2 кг;
- вода - 1/4 склянки;
- олія - 2 ст. л.;
- морква - 2 шт.;
- буряк - 1 шт.;
- цибуля - 2 шт.;
- білий хліб - 4 скибочки;
- яйце - 1 шт.;
- сіль - 2 ч. л.;
- цукор - 1 ч. л.;
- перець - до смаку;
- лаврові листки - 6 шт.
Як готувати фаршировану рибу на Рош га-Шана
Рибу потрібно почистити, відрізати голову, зрізати плавники, вирізати жабри та нутрощі, без розрізання черева. Рибну голову не викидають - вона обов'язково має лежати на тарілці з готовою стравою, адже символізує Голову Року.
Розріжте тушку на шматки завширшки 4 см, вирізавши з кожного філе, залишивши ребра та хребет. Замочіть хліб у воді, а потім прокрутіть разом з філе риби та шматочками цибулі.
Додайте до рибного фаршу яйце, масло, сіль та перець, ретельно перемішайте. Почистьте буряк та моркву, наріжте їх на тонкі смужки.
Налийте в каструлю трохи води, покладіть рибну голову та половину овочів. Наповніть шматки риби рибним фаршем та викладіть шматочки в каструлю, на овочі.
Зверху викладіть решту овочів і налийте води так, щоб вона ледь покривала продукти. Додайте сіль та лаврове листя.
Доведіть рідину до кипіння на сильному вогні, потім зменште вогонь до мінімального і тушкуйте все протягом 1-1,5 години.
Цимес з м'ясом
Щоб приготувати на Рош га-Шана цимес з м'ясом, потрібні ці інгредієнти:
- яловича грудинка - 00 г;
- морква - 600 г;
- чорнослив (без кісточок) - 200 г;
- тваринний жир - 50 г;
- цукор - 100 г;
- вода - 100 мл;
- крохмаль - 1 ст. л.;
- сіль - до смаку.
Як готувати цимес з м'ясом
Наріжте грудинку на невеликі шматочки. В каструлі з товстими стінками розтопіть жир та обсмажте шматочки м'яса до рум'яної скоринки.
Моркву наріжте на кружальця завтовшки 1 см, додайте до м'яса і тушкуйте цимес протягом 2 годин. За 30 хвилин до готовності страви додайте спеції та чорнослив.
Розтопіть цукор в окремій пательні до стану карамелі, а потім перелийте в каструлю з цимесом. За 5 хвилин доброго дня страви розведіть крохмаль в холодній воді і додайте його в цимес.
Цимес з яблуками та морквою
Цимес з яблуками та морквою (фото: Вікіпедія)
Для того, щоб приготувати солодкий цимес з морквою та яблуками, треба такі продукти:
- вода - 0,5 стакана;
- морква - 4-5 шт.;
- родзинки - 100 г;
- яблука - 5 шт.;
- борошно - 1 ст. л.;
- маргарин - 3 ст. л.;
- цукор - 2 ч. л.;
- сіль - 0,6 ч. л.;
- кориця - до смаку.
Як готувати цимес з морквою та яблуками
Помийте і почистьте яблука та моркви, натріть їх на великій терці. Розігрійте маргарин в каструлі, всипте яблука та моркву, та тушкуйте цимес протягом 40 хвилин на мінімальному вогні.
Потім додайте родзинки. Перед закінченням приготування, змішайте борошно з водою, влийте в цимес, додайте цукор, сіль та корицю. Тушкуйте цимес ще протягом 5 хвилин.
Карамелізовані яблука
Яблука в карамелі (ілюстративне фото: Freepik)
Для того, щоб приготувати яблука в карамелі на Рош га-Шана, потрібні ці інгредієнти:
- яблука (маленькі) - 10 шт.;
- вода - 3/4 склянки;
- кукурудзяний сироп - 1/2 склянки;
- цукор - 2 склянки;
- червоний харчовий барвник - 8 крапель;
- дерев'яні шпажки - 10 шт.
Як готувати яблука в карамелі на Рош га-Шана
Яблука необхідно промити та висушити, а потім наколоти кожне на паличку. В каструлі змішайте сироп, цукор та воду.
Підігрійте суміш на невеликому вогні до розчинення цукру - тоді додайте барвник. Прокип'ятіть карамель протягом 20 хвилин, а потім зніміть з вогню.
По черзі занурте яблука в суміш, викладіть їх на деко і зачекайте, доки карамель застигне.
Нещодавно ми писали про те, для чого хасиди приїжджають в Умань.
Крім цього, повідомляли про те, що в Умані забороняють продаж алкоголю.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Federation of Jewish Communities in Ukraine, Вікіпедія, кулінарний YouTube-канал "ВИПІКАЮ".