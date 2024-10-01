5 смачних страв для сімейної вечері на Рош га-Шана

Святкування єврейського нового року Рош га-Шана не може обійтися без традиційних страв. Існує звичай їсти круглий хлібобулочний виріб - халу, а також фаршировану рибу та солодкі яблука з медом.

Хала

Хала (фото: Вікіпедія)

Для приготування хали на Рош га-Шана треба такі продукти:

пшеничне борошно - 430 г;

вода - 90 мл;

оливкова олія - 60 мл;

яйця - 3 шт.;

мед - 50 мл;

сіль - 9 г;

цукор - 65 г;

дріжджі - 5 г;

мак - до смаку.

Як готувати халу

Спочатку халою називався шматок тіста святкового хліба, які відщипували для жертвоприношення. Тепер халою називається та частина хліба, яку вживають в їжу.

Важливо щоб всі інгредієнти були кімнатною температури. Мед для хали радять використовувати з акації - він нейтральний за смаком.

Спочатку змішайте воду та дріжджі, додайте 50 г цукру та олію. Додайте два яйця та один жовток, перемішайте і додайте мед. Не виливайте третій білок, він потрібен для змащування хліба.

Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції, і поступово всипте борошно. Вимішайте тісто, покладіть його в миску та відставте в тепле місце на 2 години, щоб тісто піднялося. Якщо з тіста можна зробити тонкий пласт, який не буде рватися - з тіста можна робити халу.

Розділіть тісто на шість однакових частин, накрийте рушником і залиште ще на 10 хвилин. Розкачайте кожен шматок тіста, а потім скрутіть у довгі трубочки - таким чином виріб буде більш повітряним.

Довжина трубочки має становити 20-30 см. Трубочки потрібно з'єднати за один кінець, а потім сплести косичку.

Як плести халу (скриншот / ВИПІКАЮ)

Перекладіть халу на застелене пергаментом деко, накрийте рушником і поставте в тепле місце на деякий час, щоб хала збільшилась в 1,5-2 рази.

Після цього змастіть халу білком та посипте маком з цукром. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте халу протягом 20-25 хвилин

Фарширована риба з морквою

Для того, приготувати фаршировану рибу на Рош га-Шана, потрібні ці продукти:

риба (ціла) - 1 шт. вагою 2 кг;

вода - 1/4 склянки;

олія - 2 ст. л.;

морква - 2 шт.;

буряк - 1 шт.;

цибуля - 2 шт.;

білий хліб - 4 скибочки;

яйце - 1 шт.;

сіль - 2 ч. л.;

цукор - 1 ч. л.;

перець - до смаку;

лаврові листки - 6 шт.

Як готувати фаршировану рибу на Рош га-Шана

Рибу потрібно почистити, відрізати голову, зрізати плавники, вирізати жабри та нутрощі, без розрізання черева. Рибну голову не викидають - вона обов'язково має лежати на тарілці з готовою стравою, адже символізує Голову Року.

Розріжте тушку на шматки завширшки 4 см, вирізавши з кожного філе, залишивши ребра та хребет. Замочіть хліб у воді, а потім прокрутіть разом з філе риби та шматочками цибулі.

Додайте до рибного фаршу яйце, масло, сіль та перець, ретельно перемішайте. Почистьте буряк та моркву, наріжте їх на тонкі смужки.

Налийте в каструлю трохи води, покладіть рибну голову та половину овочів. Наповніть шматки риби рибним фаршем та викладіть шматочки в каструлю, на овочі.

Зверху викладіть решту овочів і налийте води так, щоб вона ледь покривала продукти. Додайте сіль та лаврове листя.

Доведіть рідину до кипіння на сильному вогні, потім зменште вогонь до мінімального і тушкуйте все протягом 1-1,5 години.

Цимес з м'ясом

Щоб приготувати на Рош га-Шана цимес з м'ясом, потрібні ці інгредієнти:

яловича грудинка - 00 г;

морква - 600 г;

чорнослив (без кісточок) - 200 г;

тваринний жир - 50 г;

цукор - 100 г;

вода - 100 мл;

крохмаль - 1 ст. л.;

сіль - до смаку.

Як готувати цимес з м'ясом

Наріжте грудинку на невеликі шматочки. В каструлі з товстими стінками розтопіть жир та обсмажте шматочки м'яса до рум'яної скоринки.

Моркву наріжте на кружальця завтовшки 1 см, додайте до м'яса і тушкуйте цимес протягом 2 годин. За 30 хвилин до готовності страви додайте спеції та чорнослив.

Розтопіть цукор в окремій пательні до стану карамелі, а потім перелийте в каструлю з цимесом. За 5 хвилин доброго дня страви розведіть крохмаль в холодній воді і додайте його в цимес.

Цимес з яблуками та морквою

Цимес з яблуками та морквою (фото: Вікіпедія)

Для того, щоб приготувати солодкий цимес з морквою та яблуками, треба такі продукти:

вода - 0,5 стакана;

морква - 4-5 шт.;

родзинки - 100 г;

яблука - 5 шт.;

борошно - 1 ст. л.;

маргарин - 3 ст. л.;

цукор - 2 ч. л.;

сіль - 0,6 ч. л.;

кориця - до смаку.

Як готувати цимес з морквою та яблуками

Помийте і почистьте яблука та моркви, натріть їх на великій терці. Розігрійте маргарин в каструлі, всипте яблука та моркву, та тушкуйте цимес протягом 40 хвилин на мінімальному вогні.

Потім додайте родзинки. Перед закінченням приготування, змішайте борошно з водою, влийте в цимес, додайте цукор, сіль та корицю. Тушкуйте цимес ще протягом 5 хвилин.

Карамелізовані яблука

Яблука в карамелі (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати яблука в карамелі на Рош га-Шана, потрібні ці інгредієнти:

яблука (маленькі) - 10 шт.;

вода - 3/4 склянки;

кукурудзяний сироп - 1/2 склянки;

цукор - 2 склянки;

червоний харчовий барвник - 8 крапель;

дерев'яні шпажки - 10 шт.

Як готувати яблука в карамелі на Рош га-Шана

Яблука необхідно промити та висушити, а потім наколоти кожне на паличку. В каструлі змішайте сироп, цукор та воду.

Підігрійте суміш на невеликому вогні до розчинення цукру - тоді додайте барвник. Прокип'ятіть карамель протягом 20 хвилин, а потім зніміть з вогню.

По черзі занурте яблука в суміш, викладіть їх на деко і зачекайте, доки карамель застигне.