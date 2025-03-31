Роналду повернеться до "Реалу"? Коли Кріштіану може зіграти за "вершкових"

Що відомо про потенційне повернення Роналду в "Реал"

ФІФА готується відкрити спеціальні трансферні вікна з 1 по 10 червня, які також будуть діяти під час КЧС у США. Це потрібно для того, щоб команди змогли заявити потрібних гравців на турнір та підписати з ними короткострокові угоди. Вже після фінального поєдинку, гравці, що виступали у США можуть покинути команди.

Таким чином, Кріш може підписати контракт з "вершковими" та зіграти за цей клуб на КЧС у Штатах. Після чого, "Реал" може не продовжувати угоду з гравцем. Відповідно, Роналду стане вільним агентом, адже контракт зіркового португальця з аравійським клубом розрахований до червня 2025 року. Фото: Кріштіану Роналду (instagram.com/cristiano)

У поточному сезоні він зіграв у складі "Аль-Насра" 33 матчі, де забив 28 голів та віддав 4 асисти. За даними Transfermarket приблизна вартість Роналду складає 12 мільйонів євро.

Що відомо про оновлений КЧС

Міжнародна федерація футболу вирішила оновити формат Клубного чемпіонату світу. Замість 7 команд, як це було раніше, на новому турнірі зіграє аж 32 клуби, зокрема:

12 команд з Європи

4 команди з Африки

4 команди з Азії

4 команди з Північної Америки

6 команди з Південної Америки

1 команда з Океанії

1 команда господар.

Відбір на цей ЧС відбувся за принципом виступів клубів у турнірах Ліги чемпіонів, Кубку Лібертадорес тощо. Таким чином, від Європи можна буде побачити "Реал Мадрид", "Челсі", "Манчестер Сіті", "Баварію", "ПСЖ", "Інтер", "Порту", "Бенфіку", "Боруссію Дортмунд", "Атлетіко" та навіть "Ред Булл Зальцбург".

Формат турніру є аналогічним до проведення Чемпіонату світу. Всі команди будуть розподілені на 8 груп (по 4 клуби в кожній). Далі 2 найкращі виходитимуть у плей-оф і змагатимуться за головний трофей.