Філософія Яремчука: українець поділився секретом після дубля в супердербі Греції

Давні суперники очним матчем відкрили турнір чемпіонської групи грецької Суперліги. Команда українця впевнено перемогла – 4:2.

Український форвард двічі розписався у воротах "Панатінаїкоса". Він відкрив рахунок вже на 48-й секунді: активно зіграв у пресингу, накривши винос голкіпера: м'яч від ноги Яремчука відскочив у сітку.

На 51-й хвилині за рахунку 2:1 на користь пірейців, вітчизняний нападник оформив дубль, відгукнувшись на подачу з флангу та вдало пробивши головою.

Yaremchuk at the DOUBLE!



Brilliant header to put Olympiacos 3-1 up!



pic.twitter.com/OPiGYPYRaq