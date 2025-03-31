Філософія Яремчука: українець поділився секретом після дубля в супердербі Греції

Український форвард Роман Яремчук став головним героєм надпринципового поєдинку чемпіонату Греції між "Олімпіакосом" з Пірея та афінським "Панатінаїкосом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Давні суперники очним матчем відкрили турнір чемпіонської групи грецької Суперліги. Команда українця впевнено перемогла – 4:2.

Український форвард двічі розписався у воротах "Панатінаїкоса". Він відкрив рахунок вже на 48-й секунді: активно зіграв у пресингу, накривши винос голкіпера: м'яч від ноги Яремчука відскочив у сітку.

GOAL: Yaremchuk scores !



Olympiacos 1-0 Panathinaikos



pic.twitter.com/f6yvoLhFm2 — Footballnus (@footballnus) March 30, 2025

На 51-й хвилині за рахунку 2:1 на користь пірейців, вітчизняний нападник оформив дубль, відгукнувшись на подачу з флангу та вдало пробивши головою.

Yaremchuk at the DOUBLE!



Brilliant header to put Olympiacos 3-1 up!



pic.twitter.com/OPiGYPYRaq — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 30, 2025

У переможному поєдинку Яремчук провів на полі 65 хвилин, після чого був замінений. Статистичні портали SofaScore та FlashScore оцінили виступ українця на 8,4 та 9,0 пунктів. Це найвищі показники, як і у його одноклубника – бразильського захисника Родінея (8,7 / 8,2).

"Терпіння – важливо, але без чесної праці цей шлях не має сенсу. Великий результат приходить тоді, коли ти віддаєш все заради своєї мети і не боїшся працювати чесно, навіть коли ніхто не бачить. Вперед, "Олімпіакос", – написав Яремчук після матчу в особистому Instagram.

Тепер в активі форварда збірної України 8 голів та 2 асисти у 27 матчах клубного сезону. "Олімпіакос" відірвався в таблиці національної першості від столичного АЕКа на 10 очок і впевнено крокує до свого 48-го титулу чемпіона Греції.