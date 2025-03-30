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Хет-трик Бруніньйо в дебюті Кучера та інші топ-моменти: огляд і відео матчів 22-го туру УПЛ

Неділя 30 березня 2025 21:38
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Хет-трик Бруніньйо в дебюті Кучера та інші топ-моменти: огляд і відео матчів 22-го туру УПЛ Фото: Буніньйо (№37) та інші бразильці "Карпат" святкують яскраву перемогу (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

22-й тур української Прем'єр-ліги не вніс зміни у верхню частину таблиці, проте трохи перетасував аутсайдерів.

Детально про матчі національного чемпіонату – в огляді РБК-Україна.

Шість перших команд турнірної таблиці здобули чергові перемоги. П'ятеро з них – буденно, без особливого блиску. А от "Карпати" відірвались за всіх. Яскравий розгром одеського "Чорноморця" (4:0) у бразильському стилі з хет-триком Бруніньйо (який, до того ж, відзначився ще й асистом) – став справжньою прикрасою туру.

Не позаздриш Олександру Кучеру, який очолив одеситів у той час, коли команда опинилася на дні таблиці. До початку туру "моряки" ділили статус найгірших з "Інгульцем". Але команда з Петрового здобула свій бал і тепер "Чорноморець" перейшов у ранг аутсайдера №1.

Із зони перехідних матчів вибрався ковалівський "Колос", який несподівано розгромив луганську "Зорю" (3:0). Для ковалівців це дебютна перемога у 2025 році. Є перші плоди повернення на тренерський місток команди Руслана Костишина. Натомість у скрутному положенні опинилась полтавська "Ворскла".

Матчі 22-го туру

"Інгулець" – "Верес" – 0:0

ЛНЗ – "Полісся" – 0:1

Гол: Крушинський, 54

"Лівий Берег" – "Олександрія" – 0:1

Гол: Смирний, 13

"Оболонь" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Егіналдо, 22, Глущенко, 89

"Рух" – "Динамо" – 0:2

Голи: Ванат, 11, Буяльський, 30

"Ворскла" – "Кривбас" – 0:1

Гол: Твердохліб, 40

"Карпати" – "Чорноморець" – 4:0

Голи: Бруніньйо, 41 (пенальті), 45 (пенальті), 51, Костенко, 56

"Зоря" – "Колос" – 0:3

Голи: Цуріков, 42, 58, Оріховський, 64

Вилучення: Тронтель (З), 38 (друга жовта)

Хет-трик Бруніньйо в дебюті Кучера та інші топ-моменти: огляд і відео матчів 22-го туру УПЛ

Хет-трик Бруніньйо в дебюті Кучера та інші топ-моменти: огляд і відео матчів 22-го туру УПЛ

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