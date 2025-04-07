Син легендарного Ромаріо в Україні. Перше інтерв’ю Ромаріньо - про війну, футбол і Шевченка

У ексклюзивному інтерв’ю РБК-Україна бразильський футболіст розповів чи не злякала його війна, як його зустріла команда, реакцію батька і що саме він знає про український футбол.

– Що спонукало перейти до ЮКСА? Чи слідкував за цим клубом раніше?

– Я отримав запрошення через Пабло Буено (один з ідеологів футбольного клубу ЮКСА - Ред.). Він розповів мені про команду. Я також самостійно шукав інформацію, раніше не знав про клуб, але все, що побачив, мені сподобалося. До того ж я давно мріяв грати в Європі.

– Чи не лякає тебе те, що в Україні йде війна? Що думаєш про цю ситуацію?

– Перед приїздом я спілкувався з бразильцями із команди, і вони мене заспокоїли щодо повітряної оборони України. Іноді чую постріли та вибухи, але вже звикаю. Вірю, що попереду ще багато хорошого.

– Як тебе зустріли в команді?

– Мене дуже добре прийняли як бразильці, так і українці. Ми багато спілкуємось про силу та інтенсивність футболу тут. Президент Сергій Леснік теж дуже тепло мене прийняв і сказав, що дуже вірить у мене. Сподіваюся, зможу віддячити йому за довіру та підтримку.

– Чи давав тобі поради твій зірковий батько щодо переходу до ЮКСА?

– Мій батько завжди підтримував мене з самого початку кар'єри. Я дуже пишаюсь тим, чого він досяг, і намагаюся втілювати в життя всі його поради після матчів.

– Чи планує Ромаріо приїхати до України?

– Можливо, приїде, коли війна трохи вщухне.

– Яка твоя мета і мрія у новій команді?

– Моя мета - допомогти команді вийти до Прем'єр-ліги, забивати голи та допомагати партнерам. Зараз я на етапі адаптації до українського футболу. Але впевнений, що завдяки наполегливій праці все вийде!

– Що загалом знаєш про Україну та український футбол?

– Я не дуже добре знаюся на українському футболі... Але мені дуже подобався Шевченко. Я часто грав за нього у відеоіграх і дивився його матчі за "Мілан". Ромаріньо підписав контракт з ЮКСА напочатку квітня (фото: facebook.com/fc.ucsa)

Хто такий Ромаріньо

Ромаріо де Соуза Фаріа Фільо, відомий як Ромаріньо, - бразильський футболіст, який виступає на позиції нападника. Він є сином легендарного Ромаріо, володаря Золотого м'яча та чемпіона світу 1994 року. Народився 20 вересня 1993 року в Барселоні, коли його батько якраз виступав за "синьо-гранатових".

У 2007 році Ромаріньо приєднався до академії бразильського клубу "Васко да Гама".​

У 2013 році дебютував у дорослому футболі, підписавши контракт із клубом "Бразіленсе". За два роки повернувся до "Васко да Гама" і дебютував у бразильській Серії A.

У 2016 році перейшов до японського клубу "Звейген Канадзава". Після Японії виступав за низку бразильських клубів, зокрема "Макае", "Марінга", "Жоїнвіль", "Блуменау", "Атлетіко Катаріненсе", болівійський "Дестроєрс" та інші. Останнім клубом Ромаріньйо була "Америка РЖ" з Ріо-де-Женейро.