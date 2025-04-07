Сын легендарного Ромарио в Украине. Первое интервью Ромариньо - о войне, футболе и Шевченко

В эксклюзивном интервью РБК-Украина бразильский футболист рассказал не испугала ли его война, как его встретила команда, реакцию отца и что именно он знает об украинском футболе.

- Что побудило перейти в ЮКСА? Следил ли за этим клубом раньше?

- Я получил приглашение через Пабло Буэно (один из идеологов футбольного клуба ЮКСА - Ред.). Он рассказал мне о команде. Я также самостоятельно искал информацию, раньше не знал о клубе, но все, что увидел, мне понравилось. К тому же я давно мечтал играть в Европе.

- Не пугает ли тебя то, что в Украине идет война? Что думаешь об этой ситуации?

- Перед приездом я общался с бразильцами из команды, и они меня успокоили относительно воздушной обороны Украины. Иногда слышу выстрелы и взрывы, но уже привыкаю. Верю, что впереди еще много хорошего.

- Как тебя встретили в команде?

- Меня очень хорошо приняли как бразильцы, так и украинцы. Мы много общаемся о силе и интенсивности футбола здесь. Президент Сергей Лесник тоже очень тепло меня принял и сказал, что очень верит в меня. Надеюсь, смогу отблагодарить его за доверие и поддержку.

- Давал ли тебе советы твой звездный отец относительно перехода в ЮКСА?

- Мой отец всегда поддерживал меня с самого начала карьеры. Я очень горжусь тем, чего он достиг, и стараюсь воплощать в жизнь все его советы после матчей.

- Планирует ли Ромарио приехать в Украину?

- Возможно, приедет, когда война немного утихнет.

- Какая твоя цель и мечта в новой команде?

- Моя цель - помочь команде выйти в Премьер-лигу, забивать голы и помогать партнерам. Сейчас я на этапе адаптации к украинскому футболу. Но уверен, что благодаря упорному труду все получится!

- Что вообще знаешь об Украине и украинском футболе?

- Я не очень хорошо разбираюсь в украинском футболе... Но мне очень нравился Шевченко. Я часто играл за него в видеоиграх и смотрел его матчи за "Милан". Ромариньо подписал контракт с ЮКСА в начале апреля (фото: facebook.com/fc.ucsa)

Кто такой Ромариньо

Ромарио де Соуза Фариа Фильо, известный как Ромариньо, - бразильский футболист, выступающий на позиции нападающего. Он является сыном легендарного Ромарио, обладателя Золотого мяча и чемпиона мира 1994 года. Родился 20 сентября 1993 года в Барселоне, когда его отец как раз выступал за "сине-гранатовых".

В 2007 году Ромариньо присоединился к академии бразильского клуба "Васко да Гама".

В 2013 году дебютировал во взрослом футболе, подписав контракт с клубом "Бразиленсе". Через два года вернулся в "Васко да Гама" и дебютировал в бразильской Серии A.

В 2016 году перешел в японский клуб "Звейген Канадзава". После Японии выступал за ряд бразильских клубов, в частности "Макаэ", "Маринга", "Жоинвиль", "Блуменау", "Атлетико Катариненсе", боливийский "Дестроерс" и другие. Последним клубом Ромариньо была "Америка РЖ" из Рио-де-Женейро.