Романтика з національним колоритом. Як святкують День святого Валентина в різних країнах

День святого Валентина - це справжнє свято кохання, яке в кожній країні має свої унікальні традиції. Як же відзначають 14 лютого у різних культурах?

Франція

Францію називають батьківщиною валентинок, адже саме тут у XV столітті герцог Орлеанський написав першого любовного листа своїй дружині. Сьогодні закохані обмінюються вишуканими подарунками: парфумами, ювелірними прикрасами та, звісно, шоколадом.

Романтична вечеря в ресторані або поїздка до Парижа - теж чудова ідея для цього свята. Французи вірять, що саме цього дня найкраще освідчитися у коханні. Недарма Париж вважають містом закоханих!

Японія

Японки в День святого Валентина самі дарують чоловікам шоколад, але не будь-який, а спеціальний! "Гірі-чоко" - для колег і друзів, а "хонмей-чоко" - лише для справжнього кохання.

Через місяць, 14 березня, чоловіки відповідають подарунками - білими солодощами або аксесуарами. Дехто навіть дарує плюшевих ведмедиків чи ювелірні прикраси. Японці обожнюють символічні жести, тому свято набуло тут особливої популярності.

Шоколад "Гірі-чоко" (фото: Вікіпедія)

Данія

У Данії День святого Валентина сповнений таємничості - тут прийнято надсилати анонімні "листи з пролісками". У цих записках з романтичними віршами замість підпису ставлять крапки. Якщо одержувач здогадається, хто автор, то навесні отримає від нього шоколадне яйце!

Також у цей день данці дарують засушені квіти - символ вічного кохання. Це гарна традиція, яка додає святу інтриги.

Німеччина

Німці вірять, що свинка - це символ удачі та пристрасті, тож 14 лютого закохані дарують один одному сувеніри із зображенням цього тваринного. Це можуть бути плюшеві іграшки, шоколадні фігурки чи навіть листівки з кумедними малюнками.

Крім того, у цей день популярні імбирні пряники у формі серця з романтичними написами. Німці не втрачають почуття гумору, навіть коли йдеться про кохання!

В Німеччині символ коханих - свинка (фото: Freepik.com)

Італія

В Італії День святого Валентина особливо яскраво святкують у Вероні - місті Ромео і Джульєтти. Тут проходить фестиваль "Верона закохана", під час якого влаштовують концерти, конкурси та романтичні заходи.

Вулиці прикрашають червоними серцями та квітами, а закохані пишуть зворушливі листи Джульєтті, сподіваючись на відповідь. Увечері обов’язкова традиція - романтична вечеря при свічках із келихом вина. В Італії знають, як святкувати з пристрастю!

Уельс

В Уельсі на День святого Валентина дарують не валентинки, а різьблені дерев'яні ложки - символ турботи та міцних почуттів. На них вирізають серця, ключі, замки - знаки любові та вірності.

Ця традиція сягає XVII століття, коли моряки дарували такі ложки своїм нареченим перед довгими подорожами. Сьогодні вони залишаються чудовим символічним подарунком, що передає найщиріші почуття.

Ложки-дарунки з Уельсу (фото: gazeta.ua)

Філіппіни

На Філіппінах День святого Валентина - це справжній весільний бум! Тисячі пар одружуються одночасно в парках, на площах та навіть у торгових центрах. Масові весілля організовує держава, а молодятам допомагають з витратами.

Для філіппінців це не лише свято закоханих, а й день створення нових сімей. А що може бути більш романтичним, ніж освідчення або шлюб у день кохання?