Романтика с национальным колоритом. Как празднуют День святого Валентина в разных странах

День святого Валентина - это настоящий праздник любви, который в каждой стране имеет свои уникальные традиции. Как же отмечают 14 февраля в разных культурах?

Франция

Францию называют родиной валентинок, ведь именно здесь в XV веке герцог Орлеанский написал первое любовное письмо своей жене. Сегодня влюбленные обмениваются изысканными подарками: духами, ювелирными украшениями и, конечно, шоколадом.

Романтический ужин в ресторане или поездка в Париж - тоже отличная идея для этого праздника. Французы верят, что именно в этот день лучше всего признаться в любви. Недаром Париж считают городом влюбленных!

Япония

Японки в День святого Валентина сами дарят мужчинам шоколад, но не любой, а специальный! "Гири-чоко" - для коллег и друзей, а "хонмей-чоко" - только для настоящей любви.

Через месяц, 14 марта, мужчины отвечают подарками - белыми сладостями или аксессуарами. Некоторые даже дарят плюшевых мишек или ювелирные украшения. Японцы обожают символические жесты, поэтому праздник приобрел здесь особую популярность.

Шоколад "Гири-чоко" (фото: Википедия)

Дания

В Дании День святого Валентина полон таинственности - здесь принято отправлять анонимные "письма с подснежниками". В этих записках с романтическими стихами вместо подписи ставят точки. Если получатель догадается, кто автор, то весной получит от него шоколадное яйцо!

Также в этот день датчане дарят засушенные цветы - символ вечной любви. Это хорошая традиция, которая добавляет празднику интриги.

Германия

Немцы верят, что свинка - это символ удачи и страсти, поэтому 14 февраля влюбленные дарят друг другу сувениры с изображением этого животного. Это могут быть плюшевые игрушки, шоколадные фигурки или даже открытки с забавными рисунками.

Кроме того, в этот день популярны имбирные пряники в форме сердца с романтическими надписями. Немцы не теряют чувство юмора, даже когда речь идет о любви!

В Германии символ любимых - свинка (фото: Freepik.com)

Италия

В Италии День святого Валентина особенно ярко празднуют в Вероне - городе Ромео и Джульетты. Здесь проходит фестиваль "Верона влюбленная", во время которого устраивают концерты, конкурсы и романтические мероприятия.

Улицы украшают красными сердцами и цветами, а влюбленные пишут трогательные письма Джульетте, надеясь на ответ. Вечером обязательная традиция - романтический ужин при свечах с бокалом вина. В Италии знают, как праздновать со страстью!

Уэльс

В Уэльсе на День святого Валентина дарят не валентинки, а резные деревянные ложки - символ заботы и крепких чувств. На них вырезают сердца, ключи, замки - знаки любви и верности.

Эта традиция восходит к XVII веку, когда моряки дарили такие ложки своим невестам перед долгими путешествиями. Сегодня они остаются прекрасным символическим подарком, передающим самые искренние чувства.

Ложки-подарки из Уэльса (фото: gazeta.ua)

Филиппины

На Филиппинах День святого Валентина - это настоящий свадебный бум! Тысячи пар женятся одновременно в парках, на площадях и даже в торговых центрах. Массовые свадьбы организует государство, а молодоженам помогают с расходами.

Для филиппинцев это не только праздник влюбленных, но и день создания новых семей. А что может быть более романтичным, чем признание в любви или брак в день любви?