Роман Зозуля показал орден от Зеленского: гордый быть украинцем (фото)

Также Зозуля ответил словами писателя, юмориста и сатирика Остапа Вишни на выпады некоторых недоброжелателей, которые упрекают спортсмена "в национализме" из-за его любви к родине и поддержке военных, сражающихся с оккупантами на Востоке Украины.

"Те дураки, которые кричат "националист!", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира!" - процитировал он Остапа Вишню.

Зозуля признался, что высоко ценит врученный ему орден, и поблагодарил президента за решение о награждении.

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда - орден "За заслуги III степени" для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие. Любите Украину", - говорится в публикации.

Роман Зозуля показал свой орден "За заслуги III степени" (фото: facebook.com / Роман Зозуля)

В комментариях украинцы тепло поздравляют Романа с награждением, и желают успехов как в спорте, так и в волонтерской деятельности.