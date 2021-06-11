Роман Зозуля показал орден от Зеленского: гордый быть украинцем (фото)

Роман Зозуля стал кавалером ордена "За заслуги" III степени еще в сентябре 2020-го, но получил награду только сейчас. Украинский футболист, нападающий испанского "Альбасете", волонтер, который активно поддерживает армию ВСУ, прокомментировал свое награждение.
Знаменитый футболист показал орден на странице в Facebook.
Также Зозуля ответил словами писателя, юмориста и сатирика Остапа Вишни на выпады некоторых недоброжелателей, которые упрекают спортсмена "в национализме" из-за его любви к родине и поддержке военных, сражающихся с оккупантами на Востоке Украины.
"Те дураки, которые кричат "националист!", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира!" - процитировал он Остапа Вишню.
Зозуля признался, что высоко ценит врученный ему орден, и поблагодарил президента за решение о награждении.
"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда - орден "За заслуги III степени" для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие. Любите Украину", - говорится в публикации.
Роман Зозуля показал свой орден "За заслуги III степени" (фото: facebook.com / Роман Зозуля)
В комментариях украинцы тепло поздравляют Романа с награждением, и желают успехов как в спорте, так и в волонтерской деятельности.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Роман Зозуля может вернуться в чемпионат Украины.
Также мы писали о том, что Зозуля извинился за "скандальный" комментарий после игры в Испании своего клуба "Альбасете" с его бывшей командой "Райо Вальекано" в прошлом году.