Роковые ошибки и конфликты: три знака Зодиака сегодня-завтра постигнут беды

Скорпион

У Скорпионов будут трудности в общении со своими родными, конфликт с любимым человеком.

Но с другой стороны для вас будут открыты дороги в успешном решении юридических вопросов, много общений с иностранцами (амурных встреч).

Козерог

Козероги будут заняты вопросами заработка. Но не ищите легких авантюрных путей решения финансовых вопросов.

Можете допустить роковую ошибку и лишиться всего. А вот консультационная работа (услуга) будет безопасной в решении финансовых вопросов.

Водолей

Ваша чрезмерная требовательность может стать причиной конфликтов в семье. Также могут быть поломки в доме.

Астролог уверена, что вы сумеете своевременно выявить данные поломки и не допустить опасности для дома и ваших домашних.