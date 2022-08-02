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Фатальні помилки й конфлікти: три знаки Зодіаку сьогодні-завтра спіткають біди

Фото: Гороскоп з 1 по 7 серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 1 по 7 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким сильно не пощастить в різних сферах життя - особистій, фінансовій, та інших.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Скорпіон

У Скорпіонів будуть труднощі в спілкуванні зі своїми рідними, конфлікт з коханою людиною.

Але з іншого боку для вас будуть відкриті дороги в успішному розв'язанні юридичних питань, багато спілкувань з іноземцями (амурних зустрічей).

Козеріг

Козероги будуть зайняті питаннями заробітку. Але не шукайте легких авантюрних шляхів розв'язання фінансових питань.

Можете допустити фатальну помилку і позбутися всього. А ось консультаційна робота (послуга) буде безпечною у розв'язанні фінансових питань.

Водолій

Ваша надмірна вимогливість може стати причиною конфліктів в сім'ї. Так само можуть бути поломки в будинку.

Астролог впевнена, що ви зумієте своєчасно виявити дані поломки та не допустити небезпеки для оселі і ваших домашніх.

Раніше ми писали про п'ять нестаріючих знаків Зодіаку.

Також астролог дала детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знаку Зодіаку.

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