Рокот крумплі: рецепт закарпатської страви з картоплі

Що потрібно для страви рокот крумплі

Для того, щоб приготувати рокот крумплі за рецептом з Закарпаття, необхідні ці інгредієнти:

картопля - 1 кг

підчеревина копчена - 100 г

ковбаса домашня - 300 г

сир твердий - 160 г

яйця - 8 шт.

цибуля - 1 шт.

молоко - 130 г

вершки - 300 г

сіль - 1 ч. л.

перець чорний - 0,5 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

Як готувати рокот крумплі

Для приготування закарпатської страви рокот крумплі необхідно відварити картоплю, не знімаючи з неї шкірку - так картопля не втратить форму. Також потрібно зварити круто 6 яєць. Коли вони охолонуть, їх потрібно почистити та нарізати кружечками завтовшки 1 см.

Як готувати рокот крумплі з яйцями (скриншот / Кулінарні витівки)

Почистьте цибулю і наріжте її півкільцями. З відвареної картоплі зніміть шкірку і наріжте коренеплоди кружальцями завтовшки 1 см.

Як готувати рокот крумплі (скриншот / Кулінарні витівки)

Для цієї закарпатської страви використовували копчену або домашню ковбасу, до якої додавали паприку. Проте цей інгредієнт можна замінити на шинку або відварене м'ясо.

Смажену домашню ковбасу наріжте на товсті кружальця. Підкопчену підчеревину потрібно нарізати на тонкі шматочки.

Для соусу змішайте 250 г жирних вершків зі 100 г молока або використайте 350 г сметани. Додайте до суміші 2 жовтки, білки не використовуються для випікання страви.

Додайте до соусу 1 ч. л. солі, 1 ч. л. паприки і 0,5 ч. л. перцю. Після цього ще раз перемішайте заливку до однорідної консистенції.

Змастіть горщик або скляну форму для випікання вершковим маслом. Викладіть тонкий шар картоплі, на нього - шар ковбаски та цибулю.

Потім викладіть шар нарізаних відварених яєць, а на них - копчену підчеревину. Залийте 2-3 ополоники соусу та повторіть шари інгредієнтів до їхнього закінчення, після чого вилийте решту соусу. Верхнім шаром страви повинна бути картопля.

Натріть сир на великій тертці, додайте до нього решту вершків та молока. Викладіть шар на верх страви та злегка розрівняйте ложкою.

Як готувати рокот крумплі (скриншот / Кулінарні витівки)

Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте рокот крумплі протягом 40 хвилин. Протягом перших 25 хвилин випікання страву потрібно готувати під кришкою, а потім зняти кришку для утворення золотистої скоринки.