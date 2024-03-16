Рокот-крумплі по-закарпатські: дуже швидко, просто й неймовірно смачно

Що вам знадобиться:

Картопля - 0,8 кг

Яйця курячі - 6 шт.

Цибуля - 2 головки

Сир твердий - 150 грамів

Сметана - 3-4 ложки

Домашня ковбаса - 1 шт., орієнтовно 0,5 кг

Олія соняшникова - 70 мл

За бажанням - зелень петрушки, сіль, перець чорний молотий, паприка

Як готувати рокот-крумплі

Картоплю добре помийте та відваріть у мундирі, трохи посоливши. Як вона остигне, очистіть. Далі відваріть 4 яйця на круто.

Наріжте картоплю кружальцями, товщиною пів сантиметра. Підготуйте форму для запікання, змастіть олією, викладіть перший шар картоплі, додайте спеції до свого смаку.

Далі нарізаємо кружальцями яйця, викладаємо ними другий шар. Потім знову шар картоплі. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями. Смажимо її з сіллю до гарного коричневого кольору і викладаємо наступним шаром.

Робимо шар з ковбаси, яку ріжемо на шматки 0,3 см. Бажано брати для цієї страви традиційну закарпатську домашню ковбасу - пікницю. Можна брати звичайну домашню ковбасу або навіть шинку.

Наступним шаром - яйця, а на завершення - знову шар картоплі. Все гарно перчимо, солимо, додаємо паприку та улюблені спеції.

Сир натираємо на дрібній тертці, змішуємо з 2 сирими яйцями та майонезом (или сметаной). Посипаємо нашу страву акуратно і рівномірно. Твердий сир можна замінити на бринзу.

Ставимо в духовку, розігріту до 180-200 градусів на 30-40 хвилин та запікаємо до утворення рум'яної скоринки.