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Рокот-крумпли по-закарпатски: очень быстро, просто и невероятно вкусно

Как готовить закарпатское блюдо рокот-крумпли (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Традиционное закарпатское блюдо, когда-то пришедшее в Украину из венгерской кухни, имеет свой неповторимый колорит. И в кухне Закарпатья оно занимает почетное место рядом с богачом и баношем. В каждой семье это блюдо готовят с собственными секретами – кто-то с сыром, кто-то с салом.

Как готовить рокот-крумпли по закарпатски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Закарпатська Господиня".

Что вам понадобится:

  • Картофель - 0,8 кг
  • Яйца куриные - 6 шт.
  • Лук - 2 головки
  • Сыр твердый - 150 граммов
  • Сметана - 3-4 ложки
  • Домашняя колбаса - 1 шт., ориентировочно 0,5 кг
  • Масло подсолнечное - 70 мл
  • По желанию - зелень петрушки, соль, перец черный молотый, паприка

Как готовить рокот-крумпли

Картошку хорошо помойте и отварите в мундире, немного посолив. Когда она остынет, очистите. Далее отварите 4 яйца вкрутую.

Нарежьте картофель кружочками, толщиной пол сантиметра. Подготовьте форму для запекания, смажьте растительным маслом, выложите первый слой картофеля, добавьте специи по своему вкусу.

Далее нарезаем кружочками яйца, выкладываем ими второй слой. Затем снова слой картофеля. Лук чистим, нарезаем полукольцами. Жарим его с солью до хорошего коричневого цвета и выкладываем следующим слоем.

Делаем слой из колбасы, которую режем на куски 0,3 см. Желательно брать для этого блюда традиционную домашнюю закарпатскую колбасу - пикницу. Можно брать обычную домашнюю колбасу или даже ветчину.

Следующим слоем - яйца, а в завершение - снова слой картофеля. Все хорошо перчим, солим, добавляем паприку и любимые специи.

Сыр натираем на мелкой терке, смешиваем с 2 сырыми яйцами и майонезом (или сметаной). Посыпаем наше блюдо аккуратно и равномерно. Твердый сыр можно заменить брынзой.

Ставим в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 30-40 минут и запекаем до образования румяной корочки.

 

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