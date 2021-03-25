UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому: что изменится

Автор: Анна Шиканова

Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому. Тарифы поднимутся почти на 10 тысяч гривен. Больницы получат от государства почти на 2 тысячи гривен больше для оказания медицинской помощи во время родов.

Детали сообщили в сюжете "Сніданок 1+1" на телеканале ТСН.

Роды в Украине

Повышенные выплаты от государства коснутся не только тарификации медицинской помощи на роды, но и на услуги медиков по уходу за новорожденными детками. На недоношенных младенцев весом до полутора килограмм будет выделяться до 130 тысяч гривен. На новорожденных с весом более полутора килограмм – до 25 тысяч гривен.

Все расходы по медицинской помощи роженицам и новорожденным покрывает государство в тех медучреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.

Стоимость родов в Украине:

Обычные роды – 10 382 гривен

Для недоношенных малышей с весом до 1,5 кг – 113 725 гривен

Для недоношенных малышей свыше 1,5 кг – 25 115 гривен

Ведение беременности

Также изменится с 1 апреля и введение беременности. Будет предусмотрен отдельный пакет, который также будет оплачиваться НСЗУ, а женщины смогут получать такую помощь бесплатно.

В этот пакет будет входить: взятие на учет, разработка индивидуального плана ведения беременности, необходимые анализы и инструментальные обследования, занятия в специальной школе, консультации и ведение послеродового периода.

В Украине начнут оплачивать по-новому роды и уход за новорожденными

Что именно будет входить в перечень бесплатных услуг для беременных женщин в Украине с 1 апреля, читайте в нашем материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины услугиродыНСЗУ
Читайте также
Бесплатное лечение от коронавируса в Украине: пациентам напомнили, что входит в пакет услуг
Бесплатные анализы в Украине: какие из них входят в обязательный пакет услуг
Прогноз погоды