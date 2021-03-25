Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому: що зміниться

Пологи в Україні з 1 квітня почнуть оплачувати по-новому. Тарифи піднімуться майже на 10 тисяч гривень. Лікарні отримають від держави майже на 2 тисячі гривень більше для надання медичної допомоги під час пологів.

Пологи в Україні

Підвищені виплати від держави торкнуться не тільки тарифікації медичної допомоги на пологи, але і на послуги медиків по догляду за новонародженими дітками. На недоношених немовлят вагою до півтора кілограма буде виділятися до 130 тисяч гривень. На новонароджених з вагою понад півтора кілограма – до 25 тисяч гривень.

Всі витрати медичної допомоги породіллям та новонародженим покриває держава в тих медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ.

Вартість пологів в Україні:

Звичайні пологи – 10 382 гривень

Для недоношених малюків з вагою до 1,5 кг – 113 725 гривень

Для недоношених малюків понад 1,5 кг – 25 115 гривень

Ведення вагітності

Також зміниться з 1 квітня і введення вагітності. Буде передбачено окремий пакет, який також буде оплачуватися НСЗУ, а жінки зможуть одержувати таку допомогу безплатно.

В цей пакет буде входити: взяття на облік, розробка індивідуального плану ведення вагітності, необхідні аналізи та інструментальні обстеження, заняття у спеціальній школі, консультації та ведення післяпологового періоду.

В Україні почнуть оплачувати по-новому пологи та догляд за новонародженими