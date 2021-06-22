Родных узнал и начал кивать: 17-летний подросток, который упал с канатной дороги в Харькове, вышел из комы

В Харькове 17-летний юноша, который был в коме после падения с канатной дороги в парке Горького, очнулся и чувствует себя лучше.
Об этом пишет "Суспільне".
Как рассказала мать парня Мария Горянская, ее сын уже начал самостоятельно дышать, но ест пока из трубочки. По словам врачей, динамика положительная, ведь парень уже реагирует и кивает в ответ.
Также добавила, что в первый день, когда он поступил в больницу, ему сделали трепанацию.
"Собрали таз на аппарат внешней фиксации. Он пришел в себя, родных и близких узнал", – говорит мать.
Женщина рассказала, что парень дает понять, что сожалеет о случившемся.
"Я его успокаиваю, говорю:"ты у нас молодец". Он качает головой, что "нет". Я спрашиваю:"что, накосячил"? Он кивает: "да". То есть он понимает, что произошло, все помнит", - говорит мать.
Лечение юноши будет долгим и затратным. Ежедневно семья тратит минимум 5 тысяч гривен. Также родные собирают деньги в соцсетях, в частности в Facebook.
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