Родных узнал и начал кивать: 17-летний подросток, который упал с канатной дороги в Харькове, вышел из комы

В каком состоянии парень?

Как рассказала мать парня Мария Горянская, ее сын уже начал самостоятельно дышать, но ест пока из трубочки. По словам врачей, динамика положительная, ведь парень уже реагирует и кивает в ответ.

Также добавила, что в первый день, когда он поступил в больницу, ему сделали трепанацию.

"Собрали таз на аппарат внешней фиксации. Он пришел в себя, родных и близких узнал", – говорит мать.

Женщина рассказала, что парень дает понять, что сожалеет о случившемся.

"Я его успокаиваю, говорю:"ты у нас молодец". Он качает головой, что "нет". Я спрашиваю:"что, накосячил"? Он кивает: "да". То есть он понимает, что произошло, все помнит", - говорит мать.

Лечение юноши будет долгим и затратным. Ежедневно семья тратит минимум 5 тысяч гривен. Также родные собирают деньги в соцсетях, в частности в Facebook.