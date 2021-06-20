В Днепре ребенок упал в открытый 6-метровый канализационный люк (видео)

Сегодня, 20 июня, 6-летний мальчик упал в открытый канализационный люк, высота которого составляет около 6 метров. Инцидент произошел в 10:30 на улице Артековской в Амур-Нижнеднепровском районе.

Об этом сообщает ГСЧС.

На помощь мальчику приехали спасатели 18-ой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. В Днепре ребенок упал в открытый канализационный люк (фото: dp.dsns.gov.ua) Один спасатель спустился в люк и обвязал мальчика веревкой. Так они вместе поднялись по лестнице вверх. Когда ребенка достали, то его сразу же осмотрели медики. В Днепре ребенок упал в открытый канализационный люк (фото: dp.dsns.gov.ua) Предварительный диагноз - ушиб пятки. Более тщательную проверку проведут в Днепропетровской областной детской клинической больнице. Самое главное, что ребенок остался жив, и никаких серьезных повреждений, на первый взгляд, не получил. В Днепре ребенок упал в открытый канализационный люк (видео: YouTube)