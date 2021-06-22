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Рідних впізнав і почав кивати: 17-річний підліток, який впав з канатної дороги в Харкові, вийшов з коми

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові 17-річний юнак, який був у комі після падіння з канатної дороги в парку Горького, прийшов до тями та почуває себе краще.

Про це пише "Суспільне".

У якому стані хлопець?

Як розповіла мати хлопця Марія Горянська, її син вже почав самостійно дихати, але їсть поки з трубочки. За словами лікарів, динаміка позитивна, адже хлопець вже реагує та киває у відповідь.

Також мати додала, що у перший день, коли він надійшов лікарню, йому зробили трепанацію.

"Зібрали таз на апарат зовнішньої фіксації. Він прийшов до тями, рідних та близьких впізнав", – говорить мати.

Жінка розповіла, що хлопець дає зрозуміти, що шкодує про те, що сталося.

"Я його заспокоюю, кажу: "Ти у нас молодець". Він качає головою, що "ні". Я питаю: "Що, накосячив"? Він киває: "Так". Тобто він розуміє, що сталося, все пам'ятає" , – каже мати.

Лікування юнака буде довгим і витратним. Щодня родина витрачає щонайменше 5 тисяч гривень. Також рідні збирають гроші у соцмережах, зокрема у Facebook.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі дитина впала у відкритий 6-метровий каналізаційний люк.

Також у Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху. Шансів на порятунок у нього не було.

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