Родительская суббота 10 апреля: что строго запрещено делать в этот день

Родительская суббота 10 апреля станет последним поминальным днем во время Четырехдесятницы, то есть Великого поста. Следующим и самым важным поминальным днем в году будет уже послепасхальная Радоница.

Что нужно сделать в этот день, а что строго запрещено, самые важные традиции родительской субботы 10 апреля - читайте ниже в нашем материале.

Родительские субботы во время поста нужны для того, чтобы верующие могли помянуть покинувших нас родных и близких в дни, когда заупокойные молебны в храмах не проводятся. Исключениями являются только первые три субботы Четырехдесятницы.

Главные запреты родительской субботы

Запрещено плохо говорить об усопших, ругать и оскорблять тех, кто покинул этот мир.

В этот день не должно быть в принципе никаких ссор в доме, ведь этот день символизирует сближение с семьей.

Запрещено тяжело работать, а убраться на могилках нужно заранее.

Нельзя петь песни, шумно веселиться и употреблять алкоголь во время поминальной трапезы.

Если у вас просят о помощи, отказывать нельзя.

Самые важные традиции 10 апреля

Утром в храмах проводят заупокойную литургию, а после нее - общую панихиду. Прихожане могут передавать священнослужителям записки с именами близких, чтобы их упомянули в молитве.

В храм можно нести постные продукты на освящение, которые после раздают всем желающим. Приято также подавать милостыню нуждающимся, чтобы те помолились за усопших.

После службы принято посещать кладбище, но устраивать там гуляния, тем более с алкоголем, - запрещено. Могилки тоже следует убрать накануне.

Если не удается сходить в церковь или на кладбище, помолитесь за близких дома. Организуйте семейный обед, соблюдая правила Великого поста.

Все родительские субботы 2021

Родительская суббота 10 апреля станет уже четвертой в этом году. 6 марта была Вселенская мясопустная родительская суббота (накануне Великого поста). А 27 марта и 3 апреля - родительские субботы во время Великого поста.

11 мая - главная родительская суббота - Радоница, отмечается на 9-й день после Пасхи.

19 июня - Троицкая Вселенская родительская суббота, отмечается накануне Святой Троицы.

6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году.