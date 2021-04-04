Эти покупки приносят в дом беду и нищету

Энергетику дома следует тщательно оберегать, ведь здесь мы проводим очень много времени, стараясь обустроить все для себя и близких людей. Поэтому важно следить за тем, что приносится в наше жилище - как за мыслями, так и за вещами. Какие покупки могут привлечь в дом беды и нищету - читайте далее в материале.

Спонтанные и необдуманные покупки

Взвешивайте каждую трату и приобретение. Наполнив дом всякими безделушками, которые будут валяться без дела, вы только отпугнете удачу. Необдуманные покупки будут захламлять ваш дом, замедляя передвижение финансовых энергетических потоков. Составляйте списки покупок и не тратьте деньги на то, в чем нет острой необходимости.

Фигурки птиц

Эксперты фэн-шуй уверены, что фигурки птиц в доме - к неудачам. Под запретом также изображения пернатых в доме. Исключение составляет лишь мифическая птица феникс, которая привлекает в дом деньги и счастье. Символика с птицами на рабочем столе способна отпугнуть карьерный успех. Если вы сильно любите птиц, поставьте их фигурки во дворе, либо в огороде.

Ношеная одежда

Несмотря на страсть многих людей шопиться в секонд-хендах либо брать одежду у друзей и знакомых, специалисты предостерегают от такого шага. Такая одежда может нести негативную энергетику, ведь вы не знаете, кем был человек, носивший ее до вас. Покупая такую одежду, вы навлекаете на себя и на своих близких беду.

Антиквариат

Старые вещи могут стоить целое состояние, но это не значит, что их нужно хранить рядом с вашими повседневными вещами. Отведите для антиквариата отдельные места, так его энергетика не принесет ущерба ни вам, ни вашим близким. Лучше всего хранить старые ценности в отдельном помещении, где вы не живете.

Искусственные цветы

Искусственные цветы считаются одним из самых больших источников финансовых проблем. Эксперты рекомендуют избегать покупки таких цветов и, тем более, не допускать их каждодневного лицезрения.

Покупки у плохих людей

Если неприятный человек что-то продает, любая вещь будет заряжена его негативом. Это принесет в ваш дом несчастья и беды. Не стоит покупать ничего у тех, кто совершенно точно относится к вам с негативом.