Батьківська субота 10 квітня: що суворо заборонено робити в цей день

Батьківська субота 10 квітня стане останнім поминальним днем під час Чотиридесятниці, тобто Великого посту. Наступним і найважливішим поминальним днем у році буде вже послепасхальная Радониця.

Що потрібно зробити в цей день, а що суворо заборонено, найважливіші традиції батьківської суботи 10 квітня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Батьківські суботи під час посту потрібні для того, щоб віряни могли пом'янути рідних і близьких у дні, коли заупокійні молебні у храмах не проводяться. Винятками є тільки перші три суботи Чотиридесятниці.

Головні заборони батьківської суботи

Заборонено погано говорити про померлих, лаяти та ображати тих, хто покинув цей світ.

У цей день не повинно бути в принципі ніяких сварок в домі, адже цей день символізує зближення з сім'єю.

Заборонено важко працювати, а прибратися на могилках потрібно заздалегідь.

Не можна співати пісні, шумно веселитися та вживати алкоголь під час поминальної трапези.

Якщо у вас просять про допомогу, відмовляти не можна.

Найважливіші традиції 10 квітня

Зранку в храмах проводять заупокійну літургію, а після неї - загальну панахиду. Парафіяни можуть передавати священнослужителям записки з іменами близьких, щоб їх згадали в молитві.

В храм можна нести пісні страви на освячення, які після роздають всім охочим. Прийнято також подавати милостиню нужденним, щоб ті помолилися за померлих.

Після служби заведено відвідувати кладовище, але влаштовувати там гуляння, тим більше з алкоголем, - заборонено. Могилки теж слід прибрати напередодні.

Якщо не вдається сходити в церкву або на цвинтар, помоліться за близьких вдома. Організуйте сімейний обід, дотримуючись правил Великого посту.

Всі батьківські суботи 2021

Батьківська субота 10 квітня стане вже четвертою в цьому році. 6 березня була Вселенська м'ясопусна батьківська субота (напередодні Великого посту). А 27 березня і 3 квітня - батьківські суботи під час Великого посту.

11 травня - головна батьківська субота - Радониця, відзначається на 9-й день після Великодня.

19 червня - Троїцька Вселенська батьківська субота, відзначається напередодні Святої Трійці.

6 листопада - Дмитрівська батьківська субота - на честь мученика Дмитра Солунського, остання в році.