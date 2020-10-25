Як батьки Зеленського відповіли на його опитування: питання навіть не читали (відео)

Як батьки Зеленського відповіли на опитування сина (колаж: РБК-Україна)

Батьки президента кажуть, що питання знають без необхідності читати бланк

25 жовтня вся країна обирає керівників. На місцеві вибори також прийшли батьки президента України Володимира Зеленського. Перед голосуванням на вулиці їх зустріли волонтери, які запропонували пройти опитування, створене за ініціативи їх сина. Як відповіли на запитання батьки глави держави – розповідає видання Радіо Свобода.

Повідомляється, що батьки президента ходили голосувати в один з виборчих пунктів Кривого Рогу. У виданні повідомляють, що на підході до волонтерів батько президента Олександр Зеленський голосно заявив, що вони з дружиною хочуть відповісти на всі питання "так".

На відео видно, як волонтер запитує у нього: "Все "так"? На що батько президента відповідає: "Все "так". На питання волонтера, чи варто прочитати всі питання, він сказав, що дуже добре їх знає.

Після опитування подружжя Зеленських пішли на дільницю №493. Після виходу з дільниці Олександр Зеленський відповів, що чекає змін після цих виборів.

Варто відзначити, що раніше опитування проходив сам Зеленський. Як повідомляється, волонтери розповіли журналісту, що Зеленський на всі питання поставив "плюс".

Раніше РБК-Україна писало про те, що потрібно знати про опитування.