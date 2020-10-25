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Волонтеры рассказали, как Зеленский ответил на 5 вопросов: жирный плюс

Киев, Воскресенье 25 октября 2020 11:03
Волонтеры рассказали, как Зеленский ответил на 5 вопросов: жирный плюс
Опрос Зеленского (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Волонтеры, проводившие опрос, рассекретили ответы Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах в Киеве. На избирательный участок он приехал с женой Еленой. Также он принял участие в опросе. Волонтеры, которые проводили опрос, рассказали, как ответил глава государства на пять вопросов.

Как видно на видео, волонтеры рассказали журналисту, что Зеленский на все вопросы поставил "плюс".

5 вопросов Зеленского - как ответил президент

В то же время, перед избирательными участками не обходится без скандалов с волонтерами, задающими людям те самые 5 вопросов. Например, волонтеры отказываются называть социологическую контору, от имени которой проводится данная акция.

"Это очень смешно. Они боятся говорить, от какой компании стоят. Боятся назваться. И считают, что их нельзя снимать на видео, потому что у них есть гражданство Украины. Это невероятные невежды. Где их нашли?" - говорит автор видео.

Волонтеры на местных выборах боятся называть социологическую контору

Кроме того, журналистка Яна Супоровская сообщила, что возле одного из избирательных участков опрос проводят несовершеннолетние волонтеры.

"Им не 18! Сообщила в полицию. Девушки говорят, им в Instagram заказали… Девочкам было по 16. Пакеты оставили, их уговорили пойти домой", - отметила Яна.

Волонтеры рассказали, как Зеленский ответил на 5 вопросов: жирный плюс

Скриншот (twitter.com/YanaSuporovska)

Ранее РБК-Украина писало о том, что нужно знать об опросе.

Также мы писали, что в Верховной раде дали рекомендации, как безопасно проголосовать на местных выборах.

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