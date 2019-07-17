Родители отказались: во Львове впервые выходили ребенка с весом 480 грамм (видео)

Недоношенную девочку с критически маленьким весом удалось впервые выходить во Львове. Девочка родилась с весом в 480 грамм. В то, что она выживет, не верили даже родители, которые отказались от маленькой Иришки. Об этом сообщает ТСН.

Недавно девочка отпраздновала свой первый день рождения. Ребенок родился на 23-й неделе беременности и провел в больнице всю свою жизнь. Ее брат-близнец не выжил, а девочка с первых минут жизни стала отчаянно бороться за жизнь.

"Дело даже не в размерах тела, а в критической незрелости всех органов и систем, при которой невозможна самостоятельная жизнь", - говорит Зоряна Салабай, завотделением интенсивной терапии новорожденных.

Родители дали девочке имя и сразу отказались от нее. Папами и мамами для девочки стали врачи Львовской больницы.

Три месяца Иришка провела на аппарате искусственного дыхания и семь месяцев на кислородной терапии. Из-за отсутствия иммунитета для девочки оборудовали специальную палату.

Во Львове выходили ребенка с весом 480 грамм (скрин: YouTube/ТСН)

Врачи признаются, что были моменты, когда и у них опускались руки.

Отметим, что рекордсменом среди недоношенных детей в Украине, которым удалось выжить, является Захарчик из Днепра. Он родился три года назад с весом на 10 грамм меньше, чем Иришка.

Сейчас девочка весит больше семи килограммов, учится сидеть и становиться на ножки. У девочки дальнозоркость и косоглазие, но со временем это можно будет исправить.

Врачи говорят, что у девочки огромные шансы вырасти абсолютно здоровым человеком.

Во Львове выходили ребенка с весом 480 грамм (скрин: YouTube/ТСН)

Одежду и игрушки для девочки приносят неравнодушные. Сегодня в больнице собрались много людей, которые пришли отпраздновать ее первый день рождения.

Девочку переводят из неонатального центра в детский дом. Врачи искренне верят, что она обретет любящих родителей.

Во Львове выходили ребенка с весом 480 грамм (коллаж РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина родила ребенка около трансформаторной будки и бросила его. Новорожденного обнаружила местная жительница, которая услышала плач.

К слову, недавно патрульная полиция Киева помогла женщине добраться до роддома. Патрульные остановили авто за нарушение ПДД, а когда поняли причину, с мигалками провели автомобиль до больницы.